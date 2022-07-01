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Рада назначила нового омбудсмена: кто им стал

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Киев, Пятница 01 июля 2022 13:00
Рада назначила нового омбудсмена: кто им стал Фото: нардеп Дмитрий Лубинец (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Парламент избрал нового уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека. Им стал нардеп Дмитрий Лубинец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.

За соответствующее решение проголосовали 250 парламентариев.

"После часового обсуждения Дмитрий Лубинец поддержан на должность Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека", - написал Железняк.

Голосование по фракциям:

  • "Слуга народа" - 181
  • "Европейская солидарность" - 0
  • "Батькивщина" - 10
  • "Платформа за жизнь и мир" - 14
  • "За майбутне" - 9
  • "Голос" - 8
  • "Довира" - 12
  • "Восстановление Украины" - 3
  • Внефракционные - 13

Рада назначила нового омбудсмена: кто им стал

Фото: парламент избрал новым омбудсменом Дмитрия Лубинца (t.me/yzheleznyak)

Что известно о Лубинце

Дмитрий Лубинець в 2019 году был избран в Верховную раду Украины 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). Член депутатской группы "За майбутнє". Он также был депутатом Рады предыдущего созыва от "Блока Петра Порошенко".

Позже Лубинец был назначен на должность главы Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Напомним, что Верховная рада 31 мая уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного ВР по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.

Как пояснила сама Денисова, ее увольнение связано с тем, что Офис президента "не устраивает ее активность как омбудсмена".

Добавим, что уже 21 июня в парламент внесли кандидатуру Дмитрия Лубинца на должность омбудсмена, хотя сначала предупреждали о затянутости процедуры.

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