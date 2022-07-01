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Стало известно, когда появится документ о гарантиях безопасности для Украины

Новина українською →
Киев, Пятница 01 июля 2022 17:07
Стало известно, когда появится документ о гарантиях безопасности для Украины Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Первая редакция документа о международных гарантиях безопасности для Украины может появиться в течение июля.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ на вопрос РБК-Украина.

В частности, по его словам, договор о гарантиях безопасности для Украины не станет альтернативой политике интеграции в НАТО.

"Если вы откроете Конституцию, вы увидите ответ на ваш вопрос", - отметил Ермак, намекнув, что от курса на НАТО никто не отказывается.

Что касается гарантий безопасности, то над ними будут работать "очень быстро".

"Мы планируем выйти в первую редакцию документа в течение этого месяца. Работать будем быстро. У нас нет времени, наша позиция по наработке гарантий будет укреплять нашу позицию", - добавил Ермак.

Отметим, сегодня глава Офиса президента подчеркнул, что новый договор не будет похож на Будапештский меморандум, который якобы гарантировал территориальную целостность Украины.

Напомним, два месяца назад Ермак говорил, что черновик договора по гарантиям безопасности будет в открытом доступ и станет предметом для обсуждений.

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