Удар Росії по Одеській області та візовий режим з РФ: новини за 1 липня

Російська ракета вдарила у багатоповерховий будинок на Одещині, Верховна рада призначила нового омбудсмена, візовий режим з Росією набув чинності. Докладніше про те, що сталося в п'ятницю, 1 липня – у матеріалі РБК-Україна.

Російська ракета вдарила в багатоповерховий будинок в Одеській області

В ніч на 1 липня російські військові завдали кілька ракетних ударів літаками стратегічної авіації по Одеській області. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок. Інша ракета прилетіла в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

На цей час відомо про 21 загиблого.

Візовий режим з Росією набув чинності: що це означає

Український уряд ввів візовий режим з Російською Федерацією. Рішення набуло чинності в п’ятницю, 1 липня.

Тепер громадяни Російської Федерації не зможуть потрапити на території України без отримання візи. Крім того, установлено, що громадяни РФ - жителі прикордонних регіонів Російської Федерації в’їжджають в Україну та виїжджають з України виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.

Стало відомо, коли з'явиться документ про гарантії безпеки для України

Перша редакція документа про міжнародні гарантії безпеки для України може з'явитися протягом липня. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у відповідь на запитання РБК-Україна.

Зокрема, за його словами, договір про гарантії безпеки для України не стане альтернативою політиці інтеграції до НАТО. "Якщо ви відкриєте Конституцію, ви побачите відповідь на ваше запитання", - зазначив Єрмак, натякнувши, що від курсу на НАТО ніхто не відмовляється.

Путін заговорив про прискорене об'єднання з Білоруссю через санкції Заходу

Санкційна політика Заходу нібито підштовхує Росію і Білорусь до прискорення об'єднавчих процесів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна на форумі регіонів Білорусі і РФ, який проходить в Гродно.

"Безпрецедентний політичний і санкційний тиск з боку так званого колективного заходу підштовхують нас до того, щоб прискорити об'єднавчі процеси. Адже спільно простіше мінімізувати збиток від прийнятих незаконних санкцій", - заявив він.

Рада призначила нового омбудсмена

Парламент обрав нового уповноваженого Верховної ради України з прав людини. Ним став нардеп Дмитро Лубінець. За відповідне рішення проголосували 250 парламентарів.

Нагадаємо, що Верховна рада 31 травня звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої ВР з прав людини.

Заборона айкосів у кафе та закриття всіх курилок: які обмеження чекають курців у липні

Норми чергового закону проти курців в Україні набирають чинності з 11 липня. Серед них заборона електронних сигарет та кальянів у приміщеннях та громадських місцях та закриття всіх курилок у приміщеннях на підприємствах.

Закон прирівнює електронні сигарети до звичайних. Детальніше про те, де тепер заборонено паління – в матеріалі РБК-Україна.

Борщ - наш! Тепер популярна українська страва під захистом ЮНЕСКО

Борщ внесений в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО і тепер культура приготування цієї страви знаходиться під охороною. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у своєму Facebook.

Він розповів, що 1 липня на 5 позачерговому засіданні позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням Міністерства культури та інформаційної політики України було внесено елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, який потребує негайної охорони.

Короткий перепочинок з дощами і спека знову повернеться

Погода в Україні найближчими днями порадує невеликою прохолодою. Частину областей затягне грозами та дощами. Але спека знову повернеться і вже до понеділка синоптики знову обіцяють до + 32 градусів.

Яка погода очікує українців найближчими днями - читайте в матеріалі Styler.