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Запрет айкосов в кафе и закрытие всех курилок: какие ограничения ждут курильщиков в июле

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Украина, Пятница 01 июля 2022 14:00
Запрет айкосов в кафе и закрытие всех курилок: какие ограничения ждут курильщиков в июле Фото: курение айкосов запретят в кафе с июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Нормы очередного закона против курильщиков в Украине вступают в силу с 11 июля. Среди них запрет электронных сигарет и кальянов в помещениях и общественных местах и закрытия всех курилок в помещениях на предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона.

Обновленный перечень мест, где курение запрещено

Закон приравнивает электронные сигареты к обычным. Согласно документу, запрещается курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов:

  • 1) в лифтах и таксофонах;
  • 2) в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;
  • 3) в помещениях и на территории учебных заведений;
  • 4) в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
  • 5) в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
  • 6) в помещениях объектов культурного назначения;
  • 7) в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
  • 8) в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
  • 9) в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;
  • 10) в помещениях общежитий;
  • 11) на детских площадках;
  • 12) в местах общего пользования жилых домов;
  • 13) в подземных переходах;
  • 14) в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе в такси;
  • 15) на вокзалах и станциях;
  • 16) на остановках общественного транспорта.

Кроме того, запрещается курение в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.

Отметим, сейчас действует норма о возможности обустройства мест для курения: в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан; в помещениях общежитий; в аэропортах и на вокзалах.

Штрафы за курение

Курение табачных изделий в местах, где это запрещено законом предусматривает штраф 51-170 грн. В случае повторного в течение года нарушения штраф составляет 170-340 грн.

За размещение пепельниц, кальяна или курения предусмотрен штраф:

  • для субъектов хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйства) - в размере 1000 грн, в случае повторного в течение года нарушения - 10000 грн.
  • - для заведений ресторанного хозяйства - 3000 грн, в случае повторного в течение года нарушения - 15000 грн.

Где можно безопасно курить

Для целей законом запрета курения еще раз определяется понятие "общественное место" - часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды зданий и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги.

Таким образом, улицы, парки и пляжи не являются общественными местами и в них можно курить.

В то же время закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей общины.

Напомним, по данным Госстата, количество украинцев в возрасте 12 лет и старше, которые сообщили, что курят, в 2019 году составляла 5,56 млн человек.

Отметим, по данным опроса КМИС, в мае 2022 года по сравнению с 2020 годом процент ежедневных курильщиков в Украине увеличился среди мужчин с 38,0% до 44,4%, среди женщин с 10,8% до 14,9%, а среди всех опрошенных с 23,1% до 28,3%.

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