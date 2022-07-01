Запрет айкосов в кафе и закрытие всех курилок: какие ограничения ждут курильщиков в июле

Нормы очередного закона против курильщиков в Украине вступают в силу с 11 июля. Среди них запрет электронных сигарет и кальянов в помещениях и общественных местах и закрытия всех курилок в помещениях на предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона .

Обновленный перечень мест, где курение запрещено

Закон приравнивает электронные сигареты к обычным. Согласно документу, запрещается курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов:

1) в лифтах и таксофонах;

2) в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;

3) в помещениях и на территории учебных заведений;

4) в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

5) в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

6) в помещениях объектов культурного назначения;

7) в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;

8) в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

9) в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;

10) в помещениях общежитий;

11) на детских площадках;

12) в местах общего пользования жилых домов;

13) в подземных переходах;

14) в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе в такси;

15) на вокзалах и станциях;

16) на остановках общественного транспорта.

Кроме того, запрещается курение в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.

Отметим, сейчас действует норма о возможности обустройства мест для курения: в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан; в помещениях общежитий; в аэропортах и на вокзалах.

Штрафы за курение

Курение табачных изделий в местах, где это запрещено законом предусматривает штраф 51-170 грн. В случае повторного в течение года нарушения штраф составляет 170-340 грн.

За размещение пепельниц, кальяна или курения предусмотрен штраф:

для субъектов хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйства) - в размере 1000 грн, в случае повторного в течение года нарушения - 10000 грн.

- для заведений ресторанного хозяйства - 3000 грн, в случае повторного в течение года нарушения - 15000 грн.

Где можно безопасно курить

Для целей законом запрета курения еще раз определяется понятие "общественное место" - часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды зданий и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги.

Таким образом, улицы, парки и пляжи не являются общественными местами и в них можно курить.

В то же время закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей общины.