Российская ракета попала в многоэтажный дом в Одесской области, десять человек погибли

Поздно вечером 30 июня оккупанты нанесли несколько ракетных ударов самолетами стратегической авиации по Одесской области. Одна из ракет попала в девятиэтажный дом, десять человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Одна из выпущенных ракет попала в 9-этажный жилой дом, вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей.

Спасателями из-под завалов изъяты тела десяти погибших, уже оказана медицинская помощь семи раненым, среди которых три ребенка. Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв. На базе отдыха возгорание не обнаружено. Есть пострадавшие, их количество уточняется.