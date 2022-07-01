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Российская ракета попала в многоэтажный дом в Одесской области, десять человек погибли

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Одесса, Пятница 01 июля 2022 02:47
Российская ракета попала в многоэтажный дом в Одесской области, десять человек погибли Российская ракета попала в многоэтажный дом в Одесской области, фото условное (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Поздно вечером 30 июня оккупанты нанесли несколько ракетных ударов самолетами стратегической авиации по Одесской области. Одна из ракет попала в девятиэтажный дом, десять человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Одна из выпущенных ракет попала в 9-этажный жилой дом, вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей.

Спасателями из-под завалов изъяты тела десяти погибших, уже оказана медицинская помощь семи раненым, среди которых три ребенка. Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв. На базе отдыха возгорание не обнаружено. Есть пострадавшие, их количество уточняется.

Напомним, вчера, 29 июня, российские военные нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки оккупантов уничтожена пятиэтажка. Позже стало известно, что российские войска выпустили по Николаеву минимум 11 ракет.

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