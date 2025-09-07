Удар росіян по Одесі: пошкоджена 9-поверхівка та Палац спорту, є поранені

Комбінований удар по Україні 7 вересня

Нагадаємо, що цієї ночі ворог завдав рекордного удару по містам України. Протягом ночі росіяни запустили понад 800 ударних дронів та ракети різних типів.

Під ударом були Кременчук, Дніпро, Одеса, Київ, Кривий Ріг та низка інших міст нашої країни. У Києві відомо про загиблих та постраждалих, пожежі та пошкодження.

Зокрема, росіяни вперше пошкодили будівлю Кабміну, в результаті обстрілу на верхніх поверхах виникла пожежа.

У Кременчуці ворог вдарив по важливому мосту через Дніпро, який перебуває на балансі "Укрзалізниці".

Детальніше про наслідки масованої атаки ворога – читайте в матеріалі РБК-Україна.