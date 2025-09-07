Зруйновані будинки у Києві, масований наліт на Кривий Ріг: все про наслідки атаки РФ

РФ атакувала Україну дронами та ракетами, вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Одесі, Кривому Розі. Місце влада фіксує перші наслідки.

Що відомо про комбіновану атаку РФ на Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне

Київ атакували дрони, горить 4 багатоповерхівки, 11 постраждалих, одна загибла.

У Києві жінка померла в укритті.

Кривий Ріг ворог атакував ракетами та дронами, пишуть про перебої зі світлом.

У Кременчуці десятки вибухів, частина міста без світла.

Київ

За даними місцевої влади, внаслідок падіння уламків дронів у Києві палають автівки та пошкоджені багатоповерхівки. Наразі наслідки фіксуєть у Дарницькому та Святошинському районах. Наразі відомо про 11 постраждалих, серед них вагітна жінка. За даними КМВА, у Святошинському районі є одна загибла.

Також повідомляється, що в Дарницькому районі жінка померла в укритті.

Зокрема, за даними мера Віталія Кличка, наразі відомо:

Святошинський район - горить верхній поверх 16-поверхівки, та загоряння в двох 9-поверхівках. В одній з 9-поверхівок часткове руйнування з 4 по 8 поверхи.

Дарницький район - горить 4-поверхівка, сталося часткове руйнування третьго поверху.

Кривий Ріг

Місцева влада повідомила про масовану атаку на Кривий Ріг, місто під атакою ракет та дронів. Місцеві ЗМІ повідомляли про перебої зі світлом.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про влучання у трьох локаціях. Мова йде про об'єкти транспортної та міської інфраструктури, а також приватний сектор. Наразі про постраждалих інформації немає. У місті частково не працюють тролейбуси через пошкодження лінії.

Запоріжжя

Під атакою ворога Запоріжжя, місто атакували ворожі дрони, а також була загроза балістики. Керівник ОВА Іван Федоров повідомив, що РФ вдарила по підприємству у місті, там пожежа.

Кременчук

У Кременчуці повідомляють про десятки вибухів, місто під ворожим обстрілом. Як повідомив мер Віталій Малецький, у частині міста відсутнє енергопостачання.

Одеса

Одеса перебуває під атакою дронів, місцеві ЗМІ повідомляють про серію вибухів. Місцева влада наразі не коментувала наслідки.

Дніпро

Місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи у Дніпрі на фоні атаки дронів. Втім, наразі місцева влада з комунікацією не виходила.