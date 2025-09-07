Удар россиян по Одессе: повреждена 9-этажка и Дворец спорта, есть раненые

Комбинированный удар по Украине 7 сентября

Напомним, что этой ночью враг нанес рекордный удар по городам Украины. В течение ночи россияне запустили более 800 ударных дронов и ракеты различных типов.

Под ударом были Кременчуг, Днепр, Одесса, Киев, Кривой Рог и ряд других городов нашей страны. В Киеве известно о погибших и пострадавших, пожарах и повреждениях.

В частности, россияне впервые повредили здание Кабмина, в результате обстрела на верхних этажах возник пожар.

В Кременчуге враг ударил по важному мосту через Днепр, который находится на балансе "Укрзализныци".

Подробнее о последствиях массированной атаки врага - читайте в материале РБК-Украина.