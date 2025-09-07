РФ нічним ударом пошкодила міст через Дніпро в Кременчуці

Росіяни в ніч на 7 вересня здійснили дронову атаку по Полтавській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено міст через річку Дніпро у Кременчуці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської ОВА Володимира Когута та місцеве видання " Кременчуцька газета ".

"Цієї ночі відбулася чергова атака ворога. На Полтавщині зафіксовано прямі влучання та падіння уламків", - пише Когут.

Він уточнив, що у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одну із підприємств.

"Також у місті Кременчук пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро. Рух переправою тимчасово перекрито", - інформує начальник ОВА.

Окрім того, у Полтавському районі уламки безпілотника пошкодили адміністративну будівлю одного ж комунальних підприємств.

Когут додав, що наразі служби працюють над ліквідацією наслідків і ніч обійшлася без постраждалих.

Фото: пошкодження у Полтаській області після атаки РФ (t.me/dsns_telegram)

Тим часом "Кременчуцька газета" пише, що з 01:00 до 04:00 у Кременчуці пролунало близько 40 вибухів. Найбільш гучно було в центрі міста. Крім того, після вибухів у деяких районах зникло світло та інтернет.

За словами мера міста Віталія Малецького, міст знаходиться на балансі "Укрзалізниці".

"Зараз чекаємо на висновки експертів щодо масштабу руйнувань та можливості його подальшої експлуатації", - зазначив він.

За словами Малецького, наразі рух мостом неможливий - він перекритий. На час перекриття мосту вживаються всі необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності на обох берегах міста.

Вже відпрацьовані алгоритми роботи медичної сфери, швидкої допомоги, пологових будинків, служб екстреного реагування та комунальних підприємств.