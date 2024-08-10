Удар РФ по Костянтинівці та новий пакет допомоги від США: новини за 9 серпня

Російські війська у п'ятницю, 9 серпня, завдали авіаудару ракетою Х-38 по центру Костянтинівки. Тим часом США оголосили новий пакет військової допомоги для України на 125 млн доларів.

Росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці

Російські війська у п'ятницю, 9 серпня, завдали авіаудару ракетою Х-38 по центру Костянтинівки у Донецькій області. Терористи влучили по "Екомаркету", де зокрема було відділення "Нової пошти". Окрім знищеного супермаркету, поруч випалені кіоски та автівки.

Внаслідок ворожого удару загинули 14 людей, ще 43 - поранені. Окрім того, серед загиблих можуть бути троє дітей.

Детальніше про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки вчора, 9 серпня, оголосили новий пакет військової допомоги для України на 125 млн доларів.

До нового пакета увійшли:

ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

багатофункціональні радари;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

неназвана кількість броньованих машин HMMWV;

боєприпаси до стрілецької зброї;

підривне обладнання та боєприпаси;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

запчастини та допоміжне обладнання.

ГУР здійснило рейд на Кінбурнську косу

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили рейд на тимчасово окуповану ворогом Кінбурнську косу.

Під час рейду на Кінбурнську косу спецпризначенці знищили шість одиниць броньованої техніки ворога росіян та близько трьох десятків загарбників.

На косі воїни атакували укріплення ворога на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "Морський вокзал", "Пам’ятник Суворова".

Біля позиції "Пам'ятник Суворова" бійці встановили бойовий прапор ГУР.

Іран незабаром передасть Росії сотні балістичних ракет Fath 360

Іран найближчим часом може передати Росії балістичні ракети малої дальності Fath 360. Очікується постачання сотень одиниць таких ракет.

За інформацією двох джерел Reuters, в європейській розвідці, десятки військових РФ проходять навчання в Ірані з використання ракет Fath 360. Тепер "єдиним можливим кроком" після тренувань буде передача такого озброєння Росії.

Співрозмовники видання розповіли, що представники Міністерства оборони Росії ще 13 грудня підписали з іранськими чиновниками контракт на постачання Fath 360 та іншої балістичної ракетної системи, створеної іранською державною організацією Aerospace Industries Organization (AIO), під назвою Ababil.

Два джерела журналістів у європейській розвідці не назвали точних термінів можливого постачання ракет Fath 360 до Росії, але сказали, що це станеться найближчим часом.

Україна вдарила по аеродрому "Липецьк"

У ніч на 9 серпня Служба безпеки у співпраці зі Збройними силами України та Силами спеціальних операцій завдали потужного удару по російському військовому аеродрому "Липецьк-2".

За даними джерел, на аеродромі перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та склади з понад 700 керованими авіабомбами.

Атака українських дронів спричинила потужний вибух, який викликав ланцюгову детонацію і масштабну пожежу на значній частині аеродрому. Місцева влада підтвердила факт детонації та оголосила евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, внаслідок атаки на російський аеродром були уражені склади з КАБами та кілька інших важливих об’єктів у районі летовища. На місці удару виникла сильна пожежа, було зафіксовано кілька джерел загоряння та багаторазову детонацію.

Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України

Литва у серпні передасть Україні "значний" пакет військової допомоги.

До нього увійдуть:

14 бронетранспортерів М113;

ЗРК малої дальності з ракетами;

системи боротьби з безпілотниками;

всюдиходи з запчастинами;

вантажні причепи;

20-тонні телескопічні навантажувачі;

фронтальні навантажувачі;

гвинтівки;

боєприпаси;

димові заряди.

Кабмін доручив встановлювати сонячні панелі на дахах шкіл, лікарень і не лише

В Україні встановлюватимуть сонячні панелі на дахах адміністративних будівель, лікарень та шкіл. Відповідне доручення дав Кабінет міністрів.

Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд ухвалив рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергії в адмінбудівлях, лікарнях та школах.

Рішенням Кабміну доручається забезпечити встановлення сонячних панелей та установок зберігання електроенергії у період до 31 грудня 2025 року.

СБУ вдруге за тиждень відпрацювала FPV-дроном по ворожому вертольоту

Воїни Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України вдруге за тиждень атакували ворожий вертоліт FPV-дроном.

За інформацією джерел, вертоліт було атаковано в момент його польоту у Курській області РФ.

Наразі інші подробиці ураження не розкриваються, втім, судячи з відео, вертоліт отримав удар по хвостовій частині.