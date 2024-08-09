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ГУР здійснило рейд на Кінбурнську косу, знищено десятки росіян та їхню техніку (відео)

П'ятниця 09 серпня 2024 18:14
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ГУР здійснило рейд на Кінбурнську косу, знищено десятки росіян та їхню техніку (відео) Ілюстративне зображення (скриншот)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 9 серпня, спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснили рейд на тимчасово окуповану ворогом Кінбурнську косу. Під час операції були знищені десятки росіян та їх техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ГУР Міністерства оборони України.

Під час рейду на Кінбурнську косу спецпризначенці знищили:

  • шість одиниць броньованої техніки ворога;
  • близько трьох десятків загарбників.

На косі воїни атакували укріплення ворога на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "Морський вокзал", "Пам’ятник Суворова".

Біля позиції "Пам'ятник Суворова" бійці встановили бойовий прапор ГУР.

ГУР здійснило рейд на Кінбурнську косу, знищено десятки росіян та їхню техніку (відео)

Фото: Кінбурнська коса (Google maps)

Операцію здійснили підрозділи: "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил Збройних сил України (ЗСУ) та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки.

"Кінбурнська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України", - додали у розвідці.

Операція ГУР

Також варто згадати про операцію ГУР на Тендерівській косі, яка відбулась 6 серпня. Тоді ж бійці висадились на косу й знищили декілька одиниць техніки росіян, а також їх фортифікації. Зокрема ворог також зазнав втрат й серед особового складу.

Як розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочка, українські розвідники, крім відомих операцій, також вже виконали низку таємних завдань.

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