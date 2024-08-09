СБУ вдруге за тиждень відпрацювала FPV-дроном по ворожому вертольоту, - джерело (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Вертоліт було атаковано в момент його польоту у Курській області Російської Федерації.

Наразі інші подробиці ураження не розкриваються, втім, судячи з відео, вертоліт отримав удар по хвостовій частині.

Також варто додати, що лише нещодавно спецпідрозділ СБУ "Альфа" вразив дроном вертоліт росіян над Курською областю.

Атаки Сил оборони

На початку серпня Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області. Тоді ж було уражено склади з боєприпасами, де ворог зберігав керовані авіаційні бомби (КАБ).

Зокрема Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони, 3 серпня, атакувало дронами нафтобазу на території комбінату "Атлас" Росрезерву, яка поставляла паливо окупантам на сході нашої країни.