ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ вдруге за тиждень відпрацювала FPV-дроном по ворожому вертольоту, - джерело (відео)

П'ятниця 09 серпня 2024 11:42
UA EN RU
СБУ вдруге за тиждень відпрацювала FPV-дроном по ворожому вертольоту, - джерело (відео) Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Воїни Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України вдруге за тиждень атакували ворожий вертоліт FPV-дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Вертоліт було атаковано в момент його польоту у Курській області Російської Федерації.

Наразі інші подробиці ураження не розкриваються, втім, судячи з відео, вертоліт отримав удар по хвостовій частині.

Також варто додати, що лише нещодавно спецпідрозділ СБУ "Альфа" вразив дроном вертоліт росіян над Курською областю.

Атаки Сил оборони

На початку серпня Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області. Тоді ж було уражено склади з боєприпасами, де ворог зберігав керовані авіаційні бомби (КАБ).

Зокрема Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони, 3 серпня, атакувало дронами нафтобазу на території комбінату "Атлас" Росрезерву, яка поставляла паливо окупантам на сході нашої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна в Україні
NEWS
Де ведуться бої у Курській області: карта "сірих зон" на 9 серпня
Де ведуться бої у Курській області: карта "сірих зон" на 9 серпня
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців