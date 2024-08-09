Кабмін доручив встановлювати сонячні панелі на дахах шкіл, лікарень і не лише
В Україні встановлюватимуть сонячні панелі на дахах адміністративних будівель, лікарень та шкіл. Відповідне доручення дав Кабінет міністрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну та постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.
Шмигаль розповів, що сьогодні, 9 серпня, уряд ухвалив рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергії в адмінбудівлях, лікарнях та школах.
"Йдеться насамперед про сонячні панелі на дахах, а також установки зберігання енергії. Це завдання як для міністерств, так і для всіх місцевих керівників. Маємо вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель і шкіл автономна", - додав прем'єр. .
При цьому Мельничук уточнив, що рішенням Кабміну доручається забезпечити встановлення сонячних панелей та установок зберігання електроенергії у період до 31 грудня 2025 року.
Фінансування здійснюватиметься за рахунок міжнародної технічної та гуманітарної допомоги недержавних фондів підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії, а також інших не заборонених законодавством джерел фінансування.
Проблеми з генерацією в Україні
Нагадаємо, з початку весни російські окупанти завдали низки ударів по енергетичних об'єктах України. Через це рівень генерації у країні різко знизився, що призвело до дефіциту в енергосистемі.
На цьому фоні в Україні почали розвивати відновлювані джерела енергії. По країні встановлюють сонячні електростанції та вітряні електростанції.
Більш детально про те, скільки коштують сонячні панелі та як можна отримати від держави субсидію при їх купівлі, - у матеріалі РБК-Україна (проекту Styler).
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