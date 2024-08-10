Удар РФ по Константиновке и новый пакет помощи от США: новости за 9 августа

Российские войска в пятницу, 9 августа, нанесли авиаудар ракетой Х-38 по центру Константиновки. Тем временем, США объявили новый пакет военной помощи для Украины на 125 млн долларов.

Россияне нанесли ракетный удар по Константиновке

Российские войска в пятницу, 9 августа, нанесли авиаудар ракетой Х-38 по центру Константиновки в Донецкой области. Террористы попали по "Экомаркету", где, в частности, было отделение "Новой почты". Кроме уничтоженного супермаркета, рядом выжжены киоски и автомобили.

В результате вражеского удара погибли 14 человек, еще 43 - ранены. Кроме того, среди погибших могут быть трое детей.

Детальнее о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

США объявили новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки вчера, 9 августа, объявили новый пакет военной помощи для Украины на 125 млн долларов.

В новый пакет вошли:

ракеты Stinger;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

многофункциональные радары;

противотанковые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

неназванное количество бронированных машин HMMWV;

боеприпасы к стрелковому оружию;

взрывное оборудование и боеприпасы;

оборудование для защиты критической инфраструктуры;

запчасти и вспомогательное оборудование.

ГУР совершил рейд на Кинбурнскую косу

Спецназовцы совершили рейд на временно оккупированную врагом Кинбурнскую косу.

Во время рейда на Кинбурнскую косу спецназовцы уничтожили шесть единиц бронированной техники врага россиян и около трех десятков захватчиков.

На косе воины атаковали укрепление врага на их позициях "Кинбурнская крепость", "Морской вокзал", "Памятник Суворову".

У позиции "Памятник Суворова" бойцы установили боевой флаг ГУР.

Иран в скором времени передаст России сотни баллистических ракет Fath 360

Иран в ближайшее время может передать России баллистические ракеты малой дальности Fath 360. Ожидается поставка сотен единиц таких ракет.

По информации двух источников Reuters, в европейской разведке, десятки военных РФ проходят обучение в Иране по использованию ракет Fath 360. Теперь "единственным возможным шагом" после тренировок будет передача такого вооружения России.

Собеседники рассказали, что представители Министерства обороны России еще 13 декабря подписали с иранскими чиновниками контракт на поставку Fath 360 и другой баллистической ракетной системы, созданной иранской государственной организацией Aerospace Industries Organization (AIO), под названием Ababil.

Два источника журналистов в европейской разведке не назвали точных сроков возможной поставки ракет Fath 360 в Россию, но сказали, что это произойдет в ближайшее время.

Украина ударила по аэродрому "Липецк"

В ночь на 9 августа Служба безопасности в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины и Силами специальных операций нанесли мощный удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2".

По данным источников, на аэродроме находились несколько десятков истребителей, вертолеты и склады с более чем 700 управляемыми авиабомбами.

Атака украинских дронов вызвала мощный взрыв, вызвавший цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома. Местные власти подтвердили факт детонации и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, в результате атаки на российский аэродром были поражены склады с КАБами и несколько других важных объектов в районе аэродрома. На месте удара возник сильный пожар, были зафиксированы несколько источников возгорания и многократная детонация.

Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины

Литва в августе передаст Украине "значительный" пакет военной помощи.

В него войдут:

14 бронетранспортеров М113;

ЗРК малой дальности с ракетами;

системы борьбы с беспилотниками;

вездеходы с запчастями;

грузовые прицепы;

20-тонные телескопические погрузчики;

фронтальные погрузчики;

винтовки;

боеприпасы;

дымовые заряды.

Кабмин поручил устанавливать солнечные панели на крышах школ, больниц и не только

В Украине будут устанавливаться солнечные панели на крышах административных зданий, больниц и школ. Соответствующее поручение дал Кабинет министров.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство приняло решение об активизации программы установки альтернативной энергии в админзданиях, больницах и школах.

Решением Кабмина поручается обеспечить установку солнечных панелей и установок хранения электроэнергии в период до 31 декабря 2025 года.

СБУ второй раз за неделю отработала FPV-дроном по вражескому вертолету

Воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины второй раз за неделю атаковали вражеский вертолет FPV-дроном.

По информации источников, вертолет был атакован в момент его полета в Курской области РФ.

Пока другие подробности поражения не раскрываются, впрочем, судя по видео, вертолет получил удар по хвостовой части.