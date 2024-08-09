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Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України

Литва, П'ятниця 09 серпня 2024 19:18
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Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України Фото: Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Литва у серпні передасть Україні "значний" пакет військової допомоги, до якого увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

"Незабаром Литва передасть критично необхідні системи протиповітряної оборони малої дальності Україні, таким чином внесок у коаліцію засобів протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США та Францією, в якій також бере участь Литва. Також щодня будемо передавати іншу військову техніку, озброєння та системи, необхідні на полі бою. Наша підтримка - це інвестиція у нашу власну безпеку", - зазначив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

До нового пакета увійдуть:

  • 14 бронетранспортерів М113;
  • ЗРК малої дальності з ракетами;
  • системи боротьби з безпілотниками;
  • всюдиходи з запчастинами;
  • вантажні причепи;
  • 20-тонні телескопічні навантажувачі;
  • фронтальні навантажувачі;
  • гвинтівки;
  • боєприпаси;
  • димові заряди.

Зазначається, що протягом 2024 року Литва на запит України передавала, зокрема, боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини M577 і M113, системи для боротьби з дронами, шведські протитанкові гранатомети "Карл Густав", системи дистанційного підриву RISE-1, розібраний навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак L-39ZA Albatros, генератори та інше забезпечення.

З початку повномасштабної війни Литва передала Україні військову допомогу на 641 млн доларів.

Допомога Україні від Литви

Зазначимо, Литва є одним із головних союзників України та розпочала надавати підтримку Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Вільнюс надає не лише фінансову та гуманітарну, але й військову допомогу.

Так, у червні Литва передала Україні 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування.

У квітні Литва передала бронетранспортери М577, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси й іншу військову техніку та амуніцію.

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