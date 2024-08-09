Мінус 700 КАБів і не тільки. Україна вдарила по аеродрому "Ліпецьк", де базуються МіГ-31 та Сушки

В ніч на 9 серпня Служба безпеки України у співпраці зі Збройними силами України та Силами спеціальних операцій завдала потужного удару по російському військовому аеродрому "Липецьк-2".

За даними джерел, на аеродромі перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та склади з понад 700 керованими авіабомбами.

Атака українських дронів спричинила потужний вибух, який викликав ланцюгову детонацію і масштабну пожежу на значній частині аеродрому. Місцева влада підтвердила факт детонації та оголосила евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

Зазначається, що більшість літаків, розміщених на аеродромі "Липецьк-2", не встигли злетіти до удару.

"СБУ у співпраці із Силами оборони продовжує методичну роботу зі знищення авіаційної логістики росіян, щоб у ворога не було можливості бомбардувати керованими авіабомбами (КАБ) українські міста. На початку серпня ми знищили винищувачі та авіабомби на аеродромі "Морозовськ", а сьогодні черга дійшла до "Липецька-2", - повідомило джерело в СБУ.

Разом з тим Генштаб ЗСУ повідомив, що внаслідок атаки на російський аеродром були уражені склади з КАБами та кілька інших важливих об’єктів у районі летовища. На місці удару виникла сильна пожежа, було зафіксовано кілька джерел загоряння та багаторазову детонацію.

Відомо, що на аеродромі "Ліпецьк" базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31, які належать до повітряно-космічних сил РФ. Деталі щодо результатів удару наразі уточнюються.

Удари по ракетних дивізіонах РФ

Крім того, українські підрозділи завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, були вражені три радари противника: два від комплексів С-350 та один від С-300.

Підтверджено точне знищення одного з радарів ЗРК С-350, а інформація про інші цілі наразі уточнюється. Після ударів усі три радари ворога припинили свою роботу.