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Удар РФ по Костянтинівці: серед загиблих можуть бути діти, - глава ОВА

Костянтинівка, Донецька область, П'ятниця 09 серпня 2024 20:24
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Удар РФ по Костянтинівці: серед загиблих можуть бути діти, - глава ОВА Фото: серед загиблих у Костянтинівці можуть бути діти (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Тетяна Степанова

Серед загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Костянтинівці Донецької області можуть бути троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Серед загиблих, імовірно, є троє дітей, однак тіла сильно пошкоджені й точно це встановить тільки експертиза. Серед поранених одна людина перебуває у важкому стані, її доставили на лікування у Дніпро, решта отримує медичну допомогу на території області", - розповів Філашкін.

За його словами, наразі рятувально-пошукова операція тимчасово призупинена через безпекову складову.

Обстріл Костянтинівки 9 серпня

Нагадаємо, вранці 9 серпня російські війська атакували Костянтинівку Донецької області ракетою Х-38. Росіяни влучили в торговельний центр та відділення "Нової пошти".

Внаслідок ворожого удару загинули 14 людей, ще 43 - поранені.

Через деякий час терористи вдруге обстріляли Костянтинівку - вдарили по місту зі "Смерчів". Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.

Детальніше про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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