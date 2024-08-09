Удар РФ по Костянтинівці: серед загиблих можуть бути діти, - глава ОВА

Серед загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Костянтинівці Донецької області можуть бути троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Серед загиблих, імовірно, є троє дітей, однак тіла сильно пошкоджені й точно це встановить тільки експертиза. Серед поранених одна людина перебуває у важкому стані, її доставили на лікування у Дніпро, решта отримує медичну допомогу на території області", - розповів Філашкін.

За його словами, наразі рятувально-пошукова операція тимчасово призупинена через безпекову складову.