РФ вдарила ракетою Х-38 по ТЦ у Костянтинівці: все, що відомо про наслідки

Російські війська завдали авіаудару ракетою Х-38 по центру Костянтинівки на Донеччині, влучивши по "Екомаркету", де зокрема було відділення "Нової пошти". Окрім знищеного супермаркету, поруч випалені кіоски та автівки. Десятки людей постраждали, є жертви.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає про наслідки удару по Костянтинівці.

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Як це було та чим била Росія

Близько 11:00 сталося пряме попадання в магазин "Екомаркет", де постійно перебуває багато людей. На місці спалахнула велика пожежа.

Спочатку голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що окупанти атакували місто зі ствольної артилерії. Він назвав це цілеспрямованим ударом росіян. Втім, згодом уточнив, що путінські війська завдали авіаудару ракетою Х-38.

За словами начальника відділу поліції Донецької області Павла Дяченка, удар по ТЦ був такої сили, що будівля загорілася одразу. Поки триває розбір завалів, власників туди не пускають.

Фото: наслідки прямого попадання в магазин "Екомаркет", де також знаходилося відділення "Нової пошти" (t.me/VadymFilashkin/3684)

Під ударом також опинилося й вантажне відділення "Нової пошти", яке знаходилося у торгівельному центрі. Один зі співробітників постраждав, у нього контузія.

"Попередньо - частина посилок вціліла. Оціночна вартість знищеного вантажу буде компенсована клієнтам у повному обсязі", - повідомили в компанії.

Фото: наслідки удару по "Новій пошті" у Костянтинівці (facebook.com/nova.poshta.official)

Скільки жертв та поранених, які наслідки

Відомо про щонайменше 12 загиблих та 44 постраждалих, з них багато тих, хто отримав контузії. За словами начальника ГУ Нацполіції в Донецькій області Руслана Осипенко, 8 з 12 загиблих ще не ідентифікували. Під завалами ще можуть перебувати люди. Місцева влада інформувала, що серед потерпілих та жертв дітей немає. Втім, місцеве видання "Донбас Реалії" пише, що з-під завалів дістали тіло дитини.

Пожежу площею 1 тис. кв. м. вдалося ліквідувати. При цьому, рятувальну операцію доводилося призупиняти через загрозу повторного обстрілу.

За словами Філашкіна, окрім "Екомаркету", в якому на момент удару знаходилися близько 50 осіб, поряд вщент випалено ще ряд торгівельних кіосків. Також пошкоджено житлові будинки, більше десятка автомобілів.

Фото: у Костянтинівці пошкоджено торговельний центр, пошта, магазини, автомийка, автомобілі (t.me/mvs_ukraine)

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл, опублікувавши відео наслідків.

"Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей...Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей", - написав глава держави під відео.

Також на удар окупантів відреагував і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Удар по супермаркету в Костянтинівці - черговий терор росіян. Війна з цивільними - це все, що вони вміють. Росія має відчути сповна розплату за все, що вона робить", - зазначив він.

Відомо, що за фактом обстрілу вже порушено кримінальну справу. Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: на місці удару по Костянтинівці проводять рятувальну операцію (t.me/mvs_ukraine)