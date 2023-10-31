Удар по ППО росіян у Криму та навчання українців на ЗРК Patriot: новини за 30 жовтня

Війна Росії проти України: останні новини

ЗСУ уразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян на заході Криму

Українські бійці успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян в тимчасово окупованому Криму.

"У ніч на 30 жовтня Збройні сили України успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Також 25 жовтня ЗСУ знищили систему стратегічної ППО С-400 біля тимчасово окупованого Луганська.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментувала успішну роботу українських військ в Криму.

"Ми знищуємо потенціал ворога не тільки наступальний, а й захисний. Тому що вони створили з Кримського півострова фактично хаб військовий, де накопичують свої резерви та намагаються ними маневрувати, підтягуючи на материкову частину там, де потерпають та потребують. Саме тому чим менше вони будуть захищені, тим більше вони будуть вразливі", - зазначила вона.

Німеччина почала навчання групи українських військових на ЗРК Patriot (фото)

Німеччина вчора, 30 жовтня, розпочала навчання групи українських бійців управлінню зенітно-ракетним комплексом Patriot.

"Наша підтримка України триває", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні починається наступне тренування на Patriot. У ньому бере участь 61 український військовий.

Також 10 українських мовних медіаторів розпочинають багатотижневий курс навчання.

РФ, ймовірно, атакувала судноремонтний завод під Одесою трьома ракетами "Іскандер-М", - Гуменюк

Російські війська вчора вранці атакували судноремонтний завод в Одеській області, ймовірно, трьома ракетами "Іскандер-М".

"В цьому випадку фахівці сходяться все ж на тому, що дійсно була застосована балістична зброя і по балістичній траєкторії. Імовірніше за все три ракети "Іскандер-М" влучили по території судноремонтного заводу і поруч", - сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, внаслідок атаки зазнала руйнувань адміністративна будівля на території заводу. Пошкоджено також техніку спеціалізовану відповідно до профілю підприємства.

"Ми говоримо про те, що ворогу не дає спокою активність приморського регіону", - зазначила речниця.

Міністр оборони Британії пообіцяв Україні надати більше військової підтримки

Британія обіцяє надати більше військової допомоги Україні та об'єднати союзників, щоб дати Києву все необхідне.

"Путін сподівається, що світ забуде про термінову необхідність підтримки України. Велика Британія ніколи цього не допустить", - йдеться у заяві міністра оборони Британії Гранта Шаппса.

Він сказав, що Британія надасть більше військової підтримки і об'єднає союзників, щоб дати Україні те, що їм потрібно для перемоги.

"Це було моє послання віцепрем'єру Олександру Кубракову сьогодні", - додав глава Міноборони Британії.

Віра у перемогу та проблеми з контрнаступом ЗСУ: головне зі статті Time про Зеленського

Президент України Володимир Зеленський твердо вірить у те, що наша країна зможе здобути перемогу у війні проти російських окупантів. Але, водночас, контрнаступ українських захисників уже стикається з низкою проблем.

Водночас, президент України заявив журналістам про своє занепокоєння тим, що глобальний інтерес до війни впав.

Оточення президента у коментарі виданню розповіло, що Зеленський "почувається зрадженим своїми західними союзниками" і він "залишився злим" після поїздки до США. У президента кажуть, що зараз союзники залишили Україну без засобів для перемоги.

Але, як зазначає Time, глава нашої держави намагається переконати союзників у тому, що, якщо не зупинити війну в Україні, вона може поширитися.

Один з помічників Зеленського зазначив у коментарі Time, що українські військові поки що не просуваються вперед. При цьому, за його словами, частина командирів фронтових підрозділів відмовляється від виконання наказів наступати, навіть якщо їх віддали з Офісу президента.

Детальніше про головне зі статті Time - у матеріалі РБК-Україна.

Загрожують Україні. Молдова заблокувала понад 30 порталів, більша частина з Росії

Молдова заблокувала доступ до 31 інтернет-порталу через те, що подання їхньої інформації може викликати напруженість і соціальні конфлікти. Частина цих порталів є російськими.

Йдеться про 31 джерело онлайн-контенту, яке поширює інформацію, що походить від органів державної влади держави, яка перебуває у воєнному конфлікті та визнана державою-агресором (ідеться про Росію - ред.).

Також джерелами інформації є фізичні або юридичні особи, включені в міжнародні санкційні списки Європи, США, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Канади і Норвегії, за дії, спрямовані на дестабілізацію конституційного ладу в Молдові або за участь в діях, що загрожують державності і територіальній цілісності Молдови і України.

У МЗС прокоментували звинувачення РФ щодо причетності України до події в Махачкалі

Росія намагається звинуватити Україну у причетності до подій у Махачкалі в Дагестані. Однак вони відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства.

Речник МЗС Олег Ніколенко зауважив, що погрози розправитися із євреями - це наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів.

Зокрема, нещодавно російський диктатор Володимир Путін та міністр закордонних справ Сергій Лавров виступали з образливими антисемітськими заявами.

"Звинувачення МЗС РФ на адресу України в причетності до подій в Дагестані - намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову. Ми глибоко переконані, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де у світі", - написав Ніколенко.

Кулеба заінтригував новинами щодо вступу України до ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до кінця тижня варто чекати хороших новин у питанні щодо вступу України до Європейського Союзу.

У відповідь на питання щодо того, що Україна очікує від звіту ЄС щодо результатів підготовки вступу до Європейського Союзу Кулеба сказав, що не може розголосити деталі.

"Ну, результати та деталі я розголошувати не буду. Але я думаю що з кінця цього тижня ви побачите події та новини які будуть мати позитивний ефект. Українська влада працювала над тим, щоб виконати все, що потрібно з нашого боку. Президент контролював це... Я не одноразово казав, якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС. Наразі ми впевнено рухаємось до цієї мети, але деталі я не буду розкривати", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що свій звіт Європейський Союз має надати 8-го листопада. Він буде стосуватися як України, так і інших країн, які претендують на членство в Євросоюзі. Це і Молдова, і Грузія, і країни Західних Балкан.