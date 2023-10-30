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У МЗС прокоментували звинувачення РФ щодо причетності України до події в Махачкалі

Понеділок 30 жовтня 2023 17:44
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У МЗС прокоментували звинувачення РФ щодо причетності України до події в Махачкалі Фото: речник МЗС Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Росія намагається звинуватити Україну у причетності до подій у Махачкалі в Дагестані. Однак вони відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Ніколенко зауважив, що погрози розправитися із євреями - це наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів.

Зокрема, нещодавно російський диктатор Володимир Путін та міністр закордонних справ Сергій Лавров виступали із образливими антисемітськими заявами.

"Звинувачення МЗС РФ на адресу України в причетності до подій в Дагестані - намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову. Ми глибоко переконані, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де в світі", - написав Ніколенко.

Погром у Махачкалі

Увечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався до аеропорту Махачкали. Вони "шукали євреїв", які нібито мали приїхати рейсом з Ізраїлю. Пізніше стало відомо, що через погром постраждали понад 20 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі - це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

В Інституті вивчення війни зазначили, що через цю ситуацію Кремлю все важче створюватиме для виборців ілюзію того, що РФ - релігійно-толерантна країна.

Більше про ситуацію в Махачкалі та антиізраїльські погроми - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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