Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів оборонні потреби України та санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський повів розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої вони обговорили посилення оборони України та новий пакет санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського .

Під час розмови сторони зосередилися на зміцненні оборони України, європейській безпеці та ситуації на Близькому Сході.

Зеленський зазначив, що попередні домовленості країн реалізуються: додаткові ракети для систем Patriot, підготовка до передання F-16, патрульні катери та довгострокова фінансова допомога.

Так, Рютте зазначив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну, й ескалація на Близькому Сході не стане цьому на заваді.

"Я також зміг повідомити президенту Зеленському, що винищувачі F-16, які Нідерланди пообіцяли надати для посилення української протиповітряної оборони, прибудуть до навчального центру в Румунії через два тижні. Це означає, що незабаром можуть розпочатися курси підготовки українських пілотів, які будуть на них літати", - повідомив прем'єр.

Вони також обговорили подальші оборонні потреби України для захисту наших людей, інфраструктури та портів.

"Я закликав ЄС пришвидшити роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії, а ще над ефективним механізмом переказування в Україну доходів від заморожених російських активів", - написав президент.

Сторони також обговорили питання експорту українського зерна через чорноморські порти та участь Нідерландів у розслідуванні воєнних злочинів Росії.

Політики обговорили й ситуацію на Близькому Сході. Зеленський зазначив, що запобігання подальшій ескалації та ширшій війні відповідає інтересам світової спільноти.

Він також наголосив, що Україна готова докласти всіх зусиль у співпраці з партнерами, щоб покласти край терору та захистити життя цивільних людей.

Підтримка України від Нідерландів

Зазначимо, що Нідерланди є одним з союзників України у війні проти Росії. Амстердам надає нашій країні як військову, так і економічну допомогу.

Нещодавно Нідерланди оголосили про передачу Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійшли засоби для розмінування, боєприпаси та дрони.

Також Рютте заявив, що Нідерланди нададуть нову військову допомогу Україні для захисту енергетики та зернового коридору. Зокрема, планується постачання снарядів для зенітного ракетного комплексу Patriot.

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