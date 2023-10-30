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Сигнали тривоги в Криму та на півдні "перегукуються". Військові вказали на нову тактику РФ

Крим, Понеділок 30 жовтня 2023 14:25
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Сигнали тривоги в Криму та на півдні "перегукуються". Військові вказали на нову тактику РФ Фото: сигнали тривоги в Криму та на півдні "перегукуються", що це значає (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Повітряні тривоги у тимчасово окупованому Криму та на півдні України останнім часом "перегукуються". Це ознака нової тактики РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Зараз ви бачите, що "перегукуються" сигнали повітряної тривоги з нашим, але тимчасово окупованим Кримом та нашим же півднем. Треба розуміти, що ворог підступний, ворог намагається зробити вигляд, що він нібито "мститься" за те, що йому прилітає", - розповіла вона, додавши, що "насправді хто на кого напав зрозуміло всім доволі давно".

Коментуючи вибухи в Криму, спікер ОК "Південь", зазначила, що коли йде бойова робота, то зарано в прямому ефірі фактично коментувати те, що відбувається.

"Можу тільки сказати, що робота ця комплексна, велика й потужна. Будемо сподіватися, що результати її також будуть відповідними. І боротьба за наші території може бути досить насиченою", - констатувала вона.

Вибухи в Криму

Цієї ночі ЗСУ успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян в тимчасово окупованому Криму. До цього вранці 30 жовтня у кримських Телеграм-каналах і пабліках повідомили про гучні залпи в районі окупованого Севастополя, а також про перекриття бухти через вибухи. Кримський міст також перекрили.

Крім того, вже вдень вибухи знову лунали в у Севастополі та Саках, а в Новофедорівці повідомляли про "приліт" у районі аеродрому. При цьому відомо про 3-4 гучних вибухів у кожному з місць. В них Міноборони РФ вже звинуватило України, розповівши про нібито знищення 8 ракет "Storm Shadow".

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