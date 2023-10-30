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Загрожують Україні. Молдова заблокувала понад 30 порталів, більша частина з Росії

Молдова, Понеділок 30 жовтня 2023 18:11
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Загрожують Україні. Молдова заблокувала понад 30 порталів, більша частина з Росії Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Молдова заблокувала доступ до 31 інтернет-порталу через те, що подання їхньої інформації може викликати напруженість і соціальні конфлікти. Частина цих порталів є російськими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу інформації та безпеки Республіки Молдова.

Йдеться про 31 джерело онлайн-контенту, яке поширює інформацію, що походить від органів державної влади держави, яка перебуває у воєнному конфлікті та визнана державою-агресором (ідеться про Росію - ред.).

Також джерелами інформації є фізичні або юридичні особи, включені в міжнародні санкційні списки Європи, США, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Канади і Норвегії, за дії, спрямовані на дестабілізацію конституційного ладу в Молдові або за участь в діях, що загрожують державності і територіальній цілісності Молдови і України.

Хто потрапив у перелік

  • Радіо Sputnik;
  • Інтерфакс;
  • Lenta.ru;
  • ТАСС;
  • Комсомольська правда.

Також під обмеження потрапила низка інтернет-порталів із Молдови. Окремо Служба розвідки і безпеки Молдови на час надзвичайного стану призупинила ліцензію на мовлення шести телеканалів. Йдеться про "Орізонт ТВ", ITV, "Прайм", "Публіка ТВ", "Канал 2" і "Канал 3".

"Служба має в своєму розпорядженні інформацію і докази того, що Російська Федерація впливає на місцеві вибори 5 листопада і підриває демократичний процес у Республіці Молдова, зокрема за допомогою кампаній із дезінформації, що проводяться на цих телеканалах", - ідеться в повідомленні.

За інформацією від правоохоронців, ці телеканали підпорядковуються політику-втікачу Ілану Шору та олігарху Володимиру Плахотнюку.

РФ намагається впливати на Молдову

Раніше президент Молдови Майя Санду заявляла, що РФ використовує різні методи, зокрема готівку і банківські картки, випущені в Дубаї, для переправлення грошей у Молдову з метою підкупу виборців.

Речник парламенту країни Ігор Гросу також повідомив, що в Молдові заборонять участь у виборах для представників забороненої проросійської партії "Шор".

Нещодавно стало відомо, що правоохоронці Молдови підозрюють політичну партію "Шанс" у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії та виборців. Гроші для цих цілей їй давала РФ.

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