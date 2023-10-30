Віра у перемогу та проблеми з контрнаступом ЗСУ: головне зі статті Time про Зеленського

Президент України Володимир Зеленський твердо вірить у те, що наша країна зможе здобути перемогу у війні проти російських окупантів. Але, водночас, контрнаступ українських захисників уже стикається з низкою проблем.

"Вірю у перемогу, як ніхто інший"

"Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я. Ніхто", - заявив Зеленський після свого візиту до США, який відбувся наприкінці вересня.

Така позиція, за інформацією Time, уже непокоїть деяких радників президента. Вона нібито не дозволяє реалізувати зусилля команди Зеленського щодо створення нової стратегії у війні з Росією. Також "не обговорюється будь-яка можливість переговорів з країною-агресором".

"Він обманює себе. У нас немає варіантів. Ми не виграємо. Але спробуй йому це сказати", - заявив один з неназваних радників президента.

Допомога від Заходу

Водночас, президент України заявив журналістам про своє занепокоєння тим, що глобальний інтерес до війни впав.

Оточення президента у коментарі виданню розповіло, що Зеленський "почувається зрадженим своїми західними союзниками" і він "залишився злим" після поїздки до США. У президента кажуть, що зараз союзники залишили Україну без засобів для перемоги.

Але, як зазначає Time, глава нашої держави намагається переконати союзників у тому, що, якщо не зупинити війну в Україні, вона може поширитися.

Зимові відключення світла

Троє неназваних українських чиновників, які відповідальні за відновлення інфраструктури після ударів РФ, розповіли журналістам, що відключення електроенергії цієї зими, ймовірно, будуть ще серйознішими, ніж минулої. А реакція громадськості може бути більш різкою.

"Минулого року люди звинувачували росіян. Цього разу вони звинувачуватимуть нас за те, що ми недостатньо підготувалися", - заявив один із чиновників.

Проблеми з контрнаступом та мобілізацією

Один з помічників Зеленського зазначив у коментарі Time, що українські військові поки що не просуваються вперед. При цьому, за його словами, частина командирів фронтових підрозділів відмовляється від виконання наказів наступати, навіть якщо їх віддали з Офісу президента.

"Вони просто хочуть сидіти в окопах та тримати оборону. Але так війну не виграти", - уточнює помічник президента.

Зокрема, схожа ситуація нібито сталася з Горлівкою - влада нашої країни на початку жовтня віддала вказівку деокупувати населений пункт, але операцію навіть не розпочинали "через брак людей та зброї", пише Time.

Помічник Зеленського розповів виданню про серйозні проблеми з мобілізацією. Зокрема, на фронт призивають дедалі старіших чоловіків, через що середній вік військових піднявся приблизно до 43 років. Наближена до президента особа каже, що у цьому віці люди до армії надходять уже з певними проблемами зі здоров'ям.

Водночас, як пишуть у Time, набір у ЗСУ майже припинився після того, як Зеленський вирішив звільнити всіх обласних військкомів. А замінити їх складно, частково через те, що репутація призовних служб була заплямована.

Умови подальшої допомоги

Питання корупції в Україні стало останнім часом більш гострим для союзників. Зокрема, перед візитом Зеленського до США у Вашингтоні підготували для українців список антикорупційних реформ. Як розповів один з помічників президента України Time, це "були умови, а не пропозиції".

Після цього президент наказав своїм підлеглим уникати корупції. Контроль за роботою чиновників посилили. Але, незважаючи на це, за словами ще одного неназваного радника президента, красти продовжують.

Зеленський в інтерв'ю виданню запевнив, що боротьба з корупцією залишається для нього одним з пріоритетів.