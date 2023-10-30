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ЗСУ уразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян на заході Криму

Крим, Понеділок 30 жовтня 2023 10:59
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ЗСУ уразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян на заході Криму Фото: ЗСУ уразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян на заході Криму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Цієї ночі українські бійці успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"У ніч на 30 жовтня Збройні сили України успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Також 25 жовтня ЗСУ знищили систему стратегічної ППО С-400 біля тимчасово окупованого Луганська.

Вибухи в Криму

Вранці 30 жовтня у кримських Телеграм-каналах і пабліках повідомили про гучні залпи в районі окупованого Севастополя, а також про перекриття бухти через вибухи. Кримський міст також перекрили.

Також повідомлялося, що окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв пояснив дим у бухті нібито "табельним маскуванням", яке використовують російські загарбники. А вночі він також розповідав, що Чорноморський флот РФ стріляв по нібито українських БПЛА.

Пізніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму атакували російський ракетно-зенітний полк протиповітряних сил поруч із н.п. Оленівка на заході півострова.

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