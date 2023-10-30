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Німеччина почала навчання групи українських військових на ЗРК Patriot (фото)

Німеччинна, Понеділок 30 жовтня 2023 16:35
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Німеччина почала навчання групи українських військових на ЗРК Patriot (фото) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина сьогодні, 30 жовтня, розпочала навчання групи українських бійців управлінню зенітно-ракетним комплексом Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС Німеччини.

"Наша підтримка України триває", - йдеться у повідомленні.

Фото: Навчання (twitter.com/Team_Luftwaffe)

Зазначається, що сьогодні починається наступне тренування на Patriot. У ньому бере участь 61 український військовий.

Також 10 українських мовних медіаторів розпочинають багатотижневий курс навчання.

Німеччина допоможе посилити українську ППО

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці", - сказав президент України.

Пізніше Міноборони Німеччини анонсувало поставку другого зимового пакета військової допомоги для України. До нього увійде зенітний ракетний комплекс Patriot.

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