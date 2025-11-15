ua en ru
Удар по порту "Новоросійськ" і клопотання про арешт Чернишова: новини за 14 листопада

Україна, Субота 15 листопада 2025 06:30
Удар по порту "Новоросійськ" і клопотання про арешт Чернишова: новини за 14 листопада
Автор: Іван Носальський

Українські захисники атакували порт "Новоросійськ", який РФ використовує для експорту нафти. Тим часом українські правоохоронці вручили колишньому віце-прем'єру України Олексію Чернишову клопотання про його арешт.

Більш детально про те, що сталося в п'ятницю, 14 листопада, - в матеріалі РБК-Україна.

СБУ та Сили оборони вночі вразили порт "Новоросійськ", - джерела

СБУ та Сили безпеки оборони України вночі уразили російський порт "Новоросійськ", через який Кремль експортує нафту і газ, повідомляють джерела РБК-Україна.

Такий порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії і важливим логістичним вузлом, через який Кремль експортує нафту і газ.

Чернишову обиратимуть запобіжний захід за хабарі в "пральні Міндіча", - джерело

НАБУ і САП вручили колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з даними слідства, колишній чиновник був серед відвідувачів офісу, де відмивали гроші.

РФ вдарила дронами по ринку в Чорноморську: є загиблі та поранені

Російські війська атакували ударними безпілотниками ринок і площу в Чорноморську Одеської області.

Унаслідок обстрілу були загиблі та поранені.

Вибух на Транссибі: операція ГУР перекрила шлях зброї з КНДР для росіян

Головне управління розвідки Міноборони України влаштувало диверсію на Транссибірській магістралі. Нею до Росії, зокрема, доставляли зброю з Північної Кореї.

Як зазначили у військовій розвідці, вибух на Транссибі прогримів 13 листопада біля населеного пункту Соснівка в Хабаровському краї РФ.

По 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон

В Україні починаючи з наступного року за народження дитини виплачуватимуть по 50 тисяч гривень. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Україна фіналізує ще одну історичну угоду щодо бойової авіації, - Зеленський

Україна скоро отримає нові системи протиповітряної оборони та бойові літаки від союзників, зокрема від Франції.

За словами президента України Володимира Зеленського, відповідні рішення вже готуються, це буде історична угода.

