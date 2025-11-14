По 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон

В Україні починаючи з наступного року за народження дитини виплачуватимуть по 50 тисяч гривень. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону №13532 .

На сайті парламенту зазначено, що закон було направлено на підпис президенту 10 листопада, його повернули з підписом глави держави 14 листопада.

У чому суть закону

Законопроєкт №13532 було розроблено Міністерством соціальної політики.

Документ покликаний забезпечити підтримку сімей з дітьми, стимулювати зростання народжуваності та створити умови, за яких батьки зможуть поєднувати виховання дитини з професійною зайнятістю.

Законопроєкт набуде чинності 1 січня 2026 року. Він передбачає збільшення кількох видів грошових виплат, пов'язаних із народженням та утриманням дітей. Зокрема, запроваджуються такі зміни: