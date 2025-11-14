ua en ru
Головна » Життя » Зміни

По 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон

Київ, П'ятниця 14 листопада 2025 16:52
По 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон Ілюстративне фото: в Україні збільшили виплати за народження дитини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні починаючи з наступного року за народження дитини виплачуватимуть по 50 тисяч гривень. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону №13532.

На сайті парламенту зазначено, що закон було направлено на підпис президенту 10 листопада, його повернули з підписом глави держави 14 листопада.

У чому суть закону

Законопроєкт №13532 було розроблено Міністерством соціальної політики.

Документ покликаний забезпечити підтримку сімей з дітьми, стимулювати зростання народжуваності та створити умови, за яких батьки зможуть поєднувати виховання дитини з професійною зайнятістю.

Законопроєкт набуде чинності 1 січня 2026 року. Він передбачає збільшення кількох видів грошових виплат, пов'язаних із народженням та утриманням дітей. Зокрема, запроваджуються такі зміни:

  • 50 000 гривень - одноразова допомога при народженні дитини;
  • 7 000 гривень - допологова підтримка вагітним незастрахованим жінкам;
  • 7 000 гривень - допомога по догляду за дитиною до 1 року;
  • 8 000 гривень - програма "єЯсла" для догляду за дитиною від 2 до 3 років.

При цьому міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін раніше звертав увагу, що право отримати виплату в розмірі 7 тисяч гривень на догляд за дитиною до одного року матимуть усі батьки дітей, які народилися у 2025 році.

Зі свого боку перша заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Людмила Шемелинець звертала увагу, що 50 тисяч гривень зможуть отримати ті батьки, дитина яких народилася після 1 січня 2026 року.

