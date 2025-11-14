ua en ru
СБУ та Сили оборони вночі уразили порт "Новоросійськ", - джерела

П'ятниця 14 листопада 2025 14:05
СБУ та Сили оборони вночі уразили порт "Новоросійськ", - джерела Фото: СБУ та Сили оборони вночі уразили порт "Новоросійськ" (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

СБУ і Сили безпеки оборони України вночі уразили російський порт "Новоросійськ", через який Кремль експортує нафту та газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

"Вночі спецпризначенці "Альфа" СБУ спільно із ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими Сил оборони України провели спецоперацію з ураження нафтового терміналу морського порту "Новоросійськ", - повідомили джерела.

Зазначається, що цей порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море.

Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа.

Також у Новоросійську підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території в/ч 1537. Після прильотів фіксувалася потужна детонація.

"СБУ разом із Силами безпеки та оборони продовжують зменшувати доларові надходження в бюджет РФ. Кожен уражений НПЗ чи нафтотермінал — це мінус мільйони доларів для воєнної машини Кремля. Ми й надалі позбавлятимемо агресора ресурсів, поки він не втратить здатність вести цю війну", - додало поінформоване джерело в СБУ.

Атака на Новоросійськ

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, сьогодні вночі у Новоросійську було гучно. Там спалахнула пожежа на великому нафтовому терміналі після нальоту невідомих дронів.

Губернатор Краснодарського краю підтвердив атаку дронів, зазначивши, що армія країни-агресора Росії "всю ніч відбивала удари".

Згодом ЗМІ написали, що у Новоросійську зупинили експорт нафти після нічної атаки дронів, а у самому місті ввели режим надзвичайної ситуації після атаки дронів.

Також повідомлялось, що нафтовий термінал "Шесхаріс" у порту Новоросійська належить компаніям "Транснефть" та "Роснефть". Він обробляє щомісяця 35–40 великих танкерів, що відповідає 3,5-4,5 млн тонн сирої нафти або до 20% морського експорту Росії.

