Удар по порту "Новороссийск" и ходатайство об аресте Чернышова: новости за 14 ноября

Украинские защитники атаковали порт "Новороссийск", который РФ использует для экспорта нефти. Тем временем украинские правоохранители вручили бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову ходатайство о его аресте.

Более детально о том, что произошло в пятницу, 14 ноября, - в материале РБК-Украина .

СБУ и Силы обороны ночью поразили порт "Новороссийск", - источники

СБУ и Силы безопасности обороны Украины ночью поразили российский порт "Новороссийск", через который Кремль экспортирует нефть и газ, сообщают источники РБК-Украина.

Такой порт является вторым по величине центром экспорта нефти в России и важным логистическим узлом

Чернышову будут избирать меру пресечения за взятки в "прачечной Миндича", - источник

НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно данным следствия, бывший чиновник был среди посетителей офиса, где отмывали деньги.

РФ ударила дронами по рынку в Черноморске: есть погибшие и раненые

Российские войска атаковали ударными беспилотниками рынок и площадь в Черноморске Одесской области.

В результате обстрела были погибшие и раненые.

Взрыв на Транссибе: операция ГУР перекрыла путь оружию из КНДР для россиян

Главное управление разведки Минобороны Украины устроило диверсию на Транссибирской магистрали. По ней в Россию, в частности, доставляли оружие из Северной Кореи.

Как отметили в военной разведке, взрыв на Транссибе прогремел 13 ноября возле населенного пункта Сосновка в Хабаровском крае РФ.

По 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон

В Украине начиная со следующего года за рождение ребенка будут выплачивать по 50 тысяч гривен. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Украина финализирует еще одно историческое соглашение по боевой авиации, - Зеленский

Украина скоро получит новые системы противовоздушной обороны и боевые самолеты от союзников, в частности от Франции.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, соответствующие решения уже готовятся, это будет историческое соглашение.