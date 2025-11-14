Вибух на Транссибі: операція ГУР перекрила шлях зброї з КНДР для росіян
Головне управління розвідки Міноборони України влаштувало диверсію на Транссибірській магістралі. Нею до Росії, зокрема, доставляли зброю з Північної Кореї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР у Telegram.
Як зазначили у військовій розвідці, вибух на Транссибі прогримів 13 листопада біля населеного пункту Сосновка в Хабаровському краї РФ. У результаті рух вантажів Транссибірською магістраллю було заблоковано.
У ГУР пояснили, що Транссибірська магістраль - ключова залізнична артерія Росії, яку використовували для постачання зброї та боєприпасів, зокрема з КНДР.
"У результаті спецоперації Головного управління розвідки під укіс зійшов вантажний поїзд, пошкоджено залізничне полотно", - уточнили в розвідці.
Там уточнили, що кремлівські спецслужби не можуть забезпечити ефективний контроль навіть над одними з найважливіших для окупантів інфраструктурних об'єктів.
Операції ГУР на території РФ
Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України регулярно проводить операції на території Росії.
Зокрема, нещодавно українські розвідники знищили три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу "Кільцевий" у Московській області. Це важливий об'єкт для російських окупантів.
Також у жовтні внаслідок операції Головного управління розвідки в російському Ставрополі було ліквідовано трьох солдатів із 247-го кавказького козачого полку ВДВ Збройних сил РФ.
Операція відбулася в центрі міста - просто біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801.
Окупантів із цього полку підозрюють у воєнних злочинах проти українців.