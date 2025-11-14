Вибух на Транссибі: операція ГУР перекрила шлях зброї з КНДР для росіян

Головне управління розвідки Міноборони України влаштувало диверсію на Транссибірській магістралі. Нею до Росії, зокрема, доставляли зброю з Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР у Telegram.

Як зазначили у військовій розвідці, вибух на Транссибі прогримів 13 листопада біля населеного пункту Сосновка в Хабаровському краї РФ. У результаті рух вантажів Транссибірською магістраллю було заблоковано.

У ГУР пояснили, що Транссибірська магістраль - ключова залізнична артерія Росії, яку використовували для постачання зброї та боєприпасів, зокрема з КНДР.

"У результаті спецоперації Головного управління розвідки під укіс зійшов вантажний поїзд, пошкоджено залізничне полотно", - уточнили в розвідці.

Там уточнили, що кремлівські спецслужби не можуть забезпечити ефективний контроль навіть над одними з найважливіших для окупантів інфраструктурних об'єктів.