Удар по криптогаманцях РФ та атака "Кинджалами" на Старокостянтинів: новини за вихідні

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Зеленський підписав особливий пакет санкцій проти РФ

Новий санкційний пакет України, який був підписаний в неділю, 6 липня, спрямований на блокування фінансових схем Росії, зокрема через криптовалюти.

До списку обмежень увійшли 60 компаній і понад 70 громадян РФ.

За словами Зеленського, даний санкційний пакет був синхронізований з українськими партнерами за ініціативи самої України.

Атака на Старокостянтинів

Нагадаємо, що в ніч на 5 липня російські військові випустили по Україні 322 дрони. Основний напрямок удару був саме Старокостянтинів Хмельницької області.

Вже вдень 5 липня російські військові знову випустили по Україні дві ракети типу "Кинджал". Обидві цілі були направлені по Старокостянтинову Хмельницької області.

Росіяни дуже часто намагаються бити по цьому місту, оскільки там розташована найкраща українська авіабаза. Вночі вони зазвичай атакують місто безпілотниками, іноді запускають по ньому ракети - як "Кинджали", так і крилаті, або балістичні. Проте усі російські потуги ні до чого не призвели.

Детальніше про те, що таке російська ракета Х-47М2, чим вона небезпечна та які комплекси ППО можуть її збити - у матеріалі РБК-Україна.

Потужний вибух у Києві

Вдень 6 липня в Києві на Троєщині місцеві почули вибухи. Після цього місцеві пабліки повідомили, що в частині Дніпровського району міста зникло світло.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зауважив, що на лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.

А тим часом "Київтеплоенерго" заявило, що ТЕЦ-6 працює у штатному режимі, а загрози енергопостачання Києва немає.

Пізніше голова Деснянської РДА Києва Максим Бахматов розповів, що насправді спричинило вибух.

Шторм в США

Ще вранці 4 липня, у центральному Техасі почалася раптова повінь. Під удар потрапив округ Керр, вода всього за 45 хвилин піднялася на 8-9 метрів.

Як наслідок шторму, у приватному дитячому таборі "Містик" з 700 осіб, які перебували там, десятки загинули та зникли безвісти. Серед загиблих директор табору Дік Істленд, який до останнього рятував людей, а також троє дітей до 10 років.

Президент України Володимир Зеленський висловив слова співчуття США через смертоносну повінь у Техасі.

Зауважимо, що сьогодні президент США Дональд Трамп оголосив стан стихійного лиха в окрузі Керр штату Техас, де через масштабну повінь вже загинуло 59 осіб. Загалом стихійне лихо забрало в Техасі вже щонайменше 69 життів.

В Туреччині лев-втікач напав на сплячого чоловіка

В курортному місті Манавгат уранці із зоопарку втік лев на ім'я Зевс. А вже за кілька годин він напав на 53-річного чоловіка, який спав на вулиці після поливу фісташкових дерев.

"Я почув шелест. Коли я підняв ковдру, лев напав на мене... Ми боролися й боролися... Я схопив його за шию й стиснув. У цей момент він трохи втік", - розповів потерпілий.

Поліцейські знайшли лева у лісі за допомогою дронів.

ЗМІ опублікували "таємний запит" України на німецьку зброю

За даними Bild, Україна просить чотири батареї протиповітряної оборони IRIS-T SLM, але про це було відомо і раніше. Детальніше по запит Києва до Німеччини можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

TikTok 2.0? Компанія запускає новий застосунок у США

За даними анонімних джерел, TikTok створює нову версію свого додатка для користувачів у Сполучених Штатах напередодні запланованого продажу додатка групі інвесторів.

Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп сказав, що почне переговори щодо можливої угоди щодо TikTok з Китаєм у понеділок або вівторок

Росіянам два дні поспіль скасовують сотні авіарейсів

Через загрозу атак невідомих дронів у росіян знову спостерігається колапс в аеропортах. Надвечір неділі не обслуговувались рейси аеропортів:

Москва (Пулково),

Іваново (Південний),

Калуга (Грабцево),

Санкт-Петербург (Пулково),

Тамбов (Донське).

Загалом скасовано приблизно 287 рейсів, якщо не брати до уваги дані, де роботу було повністю припинено.