Спонтанна повінь у Техасі забрала життя понад 40 людей

Внаслідок потужної зливи і раптової повені, в американському штаті Техас загинули 43 людини, серед них багато дітей. Рятувальники продовжують пошук постраждалих і зниклих безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Внаслідок спонтанних повеней у центральному Техасі загинуло щонайменше 43 особи, серед яких 15 дітей. Рятувальники продовжують інтенсивні пошуки зниклих безвісти туристів і місцевих жителів.

За інформацією посадовців, із зони лиха евакуйовані понад 850 людей, зокрема ті, хто опинився у пастці, тримаючись за дерева після стрімкого підйому води. Повінь сталася внаслідок сильної зливи, що принесла близько 38 см опадів у районі річки Гвадалупе, приблизно за 137 км на північний захід від Сан-Антоніо.

За словами керівника адміністрації міста Кервілл Далтона Райса, серед зниклих безвісти - 27 дівчат з літнього табору Camp Mystic.

"Ми розглядаємо ситуацію в двох площинах: є так звані відомі зниклі - це ці 27 осіб... Щодо інших, ми не називаємо конкретних цифр, оскільки просто не знаємо", - сказав Райс.

Раптова трагедія

Стихійне лихо розгорнулося стрімко вранці у п’ятницю, 4 липня. Через сильні опади, що перевищили попередні прогнози, рівень води в річці різко піднявся до 29 футів (близько 8,8 метра).

"Ми знали, що річки можуть виходити з берегів, але ніхто не очікував саме такого розвитку подій", - зазначила головна посадова особа регіону, суддя округу Керр Роб Келлі.

Віце-губернатор Техасу Ден Патрік заявив, що в регіон прибули відвідувачі на святкування Дня незалежності. За його словами, точна кількість присутніх біля річки залишається невідомою.

"Ми не знаємо, скільки людей перебували в наметах, маленьких трейлерах чи орендованих будинках біля річки", - сказав він в ефірі Fox News Live.

Патрік також повідомив, що на момент паводку в таборі Camp Mystic перебували 700 дівчат. Ще один дівочий табір - Heart O’ the Hills - на своєму офіційному сайті повідомив про загибель під час стихії однієї зі своїх власниць Джейн Рагсдейл. При цьому діти в таборі не перебували, оскільки між двома змінами настав період без заселення.

Шериф округу Керр Ларрі Лейта повідомив, що вісім із 43 загиблих, серед яких троє дітей, наразі не ідентифіковані.

Національна метеорологічна служба США повідомила, що загроза раптових повеней для округу Керр у більшості випадків минула після того, як гроза принесла понад 30 см опадів - майже половину річної норми для регіону.

Округ Керр розташований у так званому Техаському гірському районі, що є сільською місцевістю з історичними містечками, туристичними об'єктами і складним рельєфом.

Фактор реформ Трампа

Губернатор Техасу Грег Ебботт на брифінгу повідомив, що звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням оголосити зону стихійного лиха, що дозволить мобілізувати федеральну допомогу. Міністр національної безпеки Крісті Ноем заявила, що президент підтримає це звернення.

За інформацією місцевої влади, повінь охопила регіон ще до світанку п’ятниці без жодного попередження, що унеможливило своєчасну евакуацію. Рівень води в річці Гвадалупе сягнув критичних позначок менш ніж за дві години.

Міністр національної безпеки Крісті Ноем визнала, що "помірне" попередження про можливу повінь, оприлюднене Національною метеорологічною службою США напередодні, не відповідало реальному рівню загрози. Вона також повідомила, що адміністрація Трампа працює над удосконаленням систем прогнозування.

Колишній директор Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) Рік Спінрад заявив, що через скорочення штату, агентство втратило тисячі працівників, що негативно позначилося на роботі метеослужби. За його словами, хоча неможливо безпосередньо пов'язати ці скорочення з відсутністю точного попередження про повінь у Техасі, подібні кадрові втрати обмежують здатність агентства забезпечувати своєчасні прогнози.

"Можливості людей підготуватися до таких штормів будуть обмежені. Це однозначно означає більше жертв і серйозніші руйнування", - наголосив Спінрад.