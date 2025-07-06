TikTok 2.0? Компанія запускає новий застосунок у США, - Reuters
TikTok готується до запуску окремої версії застосунку для користувачів у США. Це пов’язано з вимогою американської влади продати місцеві активи сервісу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними анонімних джерел видання, TikTok створює нову версію свого додатка для користувачів у Сполучених Штатах напередодні запланованого продажу додатка групі інвесторів.
Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що почне переговори щодо можливої угоди щодо TikTok з Китаєм у понеділок або вівторок
Він сказав, що Сполучені Штати "практично" мають угоду щодо продажу програми TikTok.
TikTok для американців
У повідомленні джерел йдеться, що TikTok розробив план запуску нового додатка в магазинах додатків США 5 вересня.
Минулого місяця Трамп продовжив до 17 вересня термін, до якого китайська компанія ByteDance мала позбутися американських активів TikTok.
У звіті додається, що користувачам TikTok зрештою доведеться завантажити новий додаток, щоб мати змогу продовжувати користуватися сервісом, хоча існуючий додаток працюватиме до березня наступного року, хоча терміни можуть змінитися.
Зауважимо, що нещодавно Трамп повідомив, що американський сегмент TikTok можуть викупити нові власники. Очікується, що це буде група дуже багатих інвесторів.
Зауважимо, що лише 19 червня американський президент вчергове відтермінував блокування застосунку TikTok у США.
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