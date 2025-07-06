TikTok 2.0? Компанія запускає новий застосунок у США, - Reuters

TikTok готується до запуску окремої версії застосунку для користувачів у США. Це пов’язано з вимогою американської влади продати місцеві активи сервісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними анонімних джерел видання, TikTok створює нову версію свого додатка для користувачів у Сполучених Штатах напередодні запланованого продажу додатка групі інвесторів.

Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що почне переговори щодо можливої ​​угоди щодо TikTok з Китаєм у понеділок або вівторок

Він сказав, що Сполучені Штати "практично" мають угоду щодо продажу програми TikTok.

TikTok для американців

У повідомленні джерел йдеться, що TikTok розробив план запуску нового додатка в магазинах додатків США 5 вересня.

Минулого місяця Трамп продовжив до 17 вересня термін, до якого китайська компанія ByteDance мала позбутися американських активів TikTok.