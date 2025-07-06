ua en ru
Нд, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В одному з районів Києва пролунав вибух: над містом підіймається чорний дим (фото)

Київ, Неділя 06 липня 2025 16:37
UA EN RU
В одному з районів Києва пролунав вибух: над містом підіймається чорний дим (фото) Фото: в Києві пролунав вибух (РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Вдень неділі, 6 липня, в одному з районів української столиці пролунав вибух. Зараз видно чорний дим, що підіймається в небо.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як стало відомо, в Києві на Троєщині чули вибухи, зараз там підіймається густий чорний дим.

РБК-Україна у Київському ДСНС повідомили, що станом на зараз виклику рятувальників не було.

Оновлено о 16:44.

За даними місцевих ЗМІ, після вибуху Дніпровський район частково залишився без світла.

Зауважимо, що на момент вибуху повітряної тривоги ні в місті, ні в області оголошено не було.

Вибухи в Києві

Зауважимо, що у квітні в Києві було зафіксовано відразу два вибухи, які не були пов'язані з військовими діями в країні.

Перша надзвичайна ситуація відбулась 3 квітня на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва. Внаслідок вибуху загинуло дві людини.

Детальніше про ту надзвичайну ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Другий вибух відбувся того ж дня у Дніпровському районі Києва. Повідомлялось, що чоловік отримав травми, коли нерозпізнаний предмет здетонував в його руках.

Додамо також, що восени в Дніпровському районі в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою. Тоді внаслідок вибуху чоловік загинув на місці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
Новини
Росія б'є по ТЦК: у ЗСУ пояснили мету ворога і чи є загроза нових атак
Росія б'є по ТЦК: у ЗСУ пояснили мету ворога і чи є загроза нових атак
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників