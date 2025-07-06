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Потужний вибух у Києві: стала відома причина загоряння біля ТЕЦ-6

Київ, Неділя 06 липня 2025 20:23
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Потужний вибух у Києві: стала відома причина загоряння біля ТЕЦ-6 Фото: в Києві пролунав вибух 6 липня (t.me/maxbakhmatov)
Автор: Каріна Левицька

У Києві 6 липня поблизу ТЕЦ-6 стався вибух. Очевидці повідомляли про сильне задимлення, а згодом пролунала детонація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Деснянської РДА м. Києва Максима Бахматова.

"В напрямку Броварів візуально спостерігалося сильне задимлення потім вибух -
інформація від Нацгвардії", - заявив Бахматов.

Потужний вибух у Києві: стала відома причина загоряння біля ТЕЦ-6

Він також розповів, що, за його даними, на Пухівській 1А вибухнула цистерна з мастилом. Внаслідок вибуху було пошкоджено 1 автомобіль, про потерпілих станом на зараз не повідомлялось.

"Патрульні на місці. Підприємство за ТЕЦ, у вагончику охоронця замкнула проводка, під час гасіння вогонь перекинувся на цистерну с мастилом", - розповів голова Деснянської РДА.

Вибух в Києві

Зауважимо, що сьогодні вдень в Києві на Троєщині чули вибухи. Після цього місцеві пабліки повідомили, що в частині Дніпровського району міста зникло світло.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зауважив, що на лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.

А тим часом "Київтеплоенерго" заявило, що ТЕЦ-6 працює у штатному режимі, а загрози енергопостачання Києва немає.

В компанії зауважили, що хоч деякі ЗМІ й поширюють інформацію про начебто задимлення та вибух на ТЕЦ-6, однак, за їх даними, інцидент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6.

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