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Повінь у Техасі: 69 людей загинуло, Трамп запровадив режим стихійного лиха у штаті

США, Неділя 06 липня 2025 20:38
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Повінь у Техасі: 69 людей загинуло, Трамп запровадив режим стихійного лиха у штаті Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп оголосив стан стихійного лиха в окрузі Керр штату Техас, де через масштабну повінь вже загинуло 59 осіб. Загалом стихійне лихо забрало в Техасі вже щонайменше 69 життів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт Трампа у Truth Social та службу новин CNN.

Трамп заявив, що він підписав декларацію про масштабне стихійне лихо для округу Керр, штат Техас. Президент визнав, що багато людей загинуло, також є зниклі безвісти. Ведеться ліквідація наслідків, вдалося врятувати понад 850 людей.

"Адміністрація Трампа продовжує тісно співпрацювати з лідерами штатів та місцевими лідерами. Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем вчора була на місці подій разом з губернатором Грегом Ебботтом, який наполегливо працює, щоб допомогти людям свого великого штату", - додав він.

За даними CNN, підрозділи Федерального агентства з керування у критичних ситуаціях (The Federal Emergency Management Agency, FEMA) було розгорнуто у Техасі після того, як Трамп підписав документ.

"Берегова охорона США використовує два гелікоптери в районі Льяно, штат Техас, і допомагає двома гелікоптерами та трьома літаками C-144, оснащеними тепловізійними камерами, у пошуку ще тих, хто вижив", - повідомило Міністерство внутрішньої безпеки США, підтвердивши, що 850 людей вдалося врятувати.

Тим часом кількість загиблих від повені склала вже 69 осіб, з яких 59 загиблих саме в окрузі Керр - 38 дорослих та 21 дитина. 12 осіб вважаються зниклими безвісти - мова йде про 11 дітей та їхнього вожатого з приватного табору "Містик". Табір потрапив під удар стихії, більшість загиблих була саме звідти.

Повінь у Техасі: що відомо

Раптова повінь у центральному Техасі почалася вранці 4 липня, коли після сильних паводків вийшла з берегів ріка Гваделупе. Під удар потрапив округ Керр, вода всього за 45 хвилин піднялася на 8-9 метрів.

У приватному дитячому таборі "Містик" з 700 осіб, які перебували там, десятки загинули та зникли безвісти. Серед загиблих директор табору Дік Істленд, який до останнього рятував людей, а також троє дітей до 10 років.

Президент України Володимир Зеленський висловив слова співчуття США через смертоносну повінь у Техасі.

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