Повінь у Техасі: 69 людей загинуло, Трамп запровадив режим стихійного лиха у штаті

Президент США Дональд Трамп оголосив стан стихійного лиха в окрузі Керр штату Техас, де через масштабну повінь вже загинуло 59 осіб. Загалом стихійне лихо забрало в Техасі вже щонайменше 69 життів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт Трампа у Truth Social та службу новин CNN .

Трамп заявив, що він підписав декларацію про масштабне стихійне лихо для округу Керр, штат Техас. Президент визнав, що багато людей загинуло, також є зниклі безвісти. Ведеться ліквідація наслідків, вдалося врятувати понад 850 людей.

"Адміністрація Трампа продовжує тісно співпрацювати з лідерами штатів та місцевими лідерами. Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем вчора була на місці подій разом з губернатором Грегом Ебботтом, який наполегливо працює, щоб допомогти людям свого великого штату", - додав він.

За даними CNN, підрозділи Федерального агентства з керування у критичних ситуаціях (The Federal Emergency Management Agency, FEMA) було розгорнуто у Техасі після того, як Трамп підписав документ.