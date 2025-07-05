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Ціль - Старокостянтинів. РФ випустила по Україні понад 300 дронів з шести напрямків

Старокостянтинів, Субота 05 липня 2025 10:10
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Ціль - Старокостянтинів. РФ випустила по Україні понад 300 дронів з шести напрямків Фото: РФ випустила по Україні понад 300 дронів в ніч на 5 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 5 липня випустила по Україні 322 дрони. Основний напрямок удару - Старокостянтинів Хмельницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Окупанти випустили 322 ударні дрони та безпілотники-імітатори з шести напрямків - Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Сили ППО знешкодили 292 дрони: 157 - збили, 135 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Основний напрямок удару - Хмельницька область, місто Старокостянтинів.

Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання у чотирьох локаціях, падіння збитих (уламки) - на шести локаціях.

У Хмельницькій ОВА уточнили, що під час нічної та ранкової російських атак сили ППО знешкодили 42 дрони.

"Місця падіння уламків встановлюються. Інформації щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих не надходило", - голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни також масовано атакували Чугуїв Харківської області. Кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 11 осіб, серед них двоє дітей.

Як повідомляє ДСНС, ворожі дрони влучили у кілька об’єктів, зокрема цивільні будівлі, поштове відділення та недіючі споруди.

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ППО Війна в Україні Атака дронів
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