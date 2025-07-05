Ціль - Старокостянтинів. РФ випустила по Україні понад 300 дронів з шести напрямків

Фото: РФ випустила по Україні понад 300 дронів в ніч на 5 липня (Getty Images)

Росія в ніч на 5 липня випустила по Україні 322 дрони. Основний напрямок удару - Старокостянтинів Хмельницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Окупанти випустили 322 ударні дрони та безпілотники-імітатори з шести напрямків - Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Сили ППО знешкодили 292 дрони: 157 - збили, 135 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Основний напрямок удару - Хмельницька область, місто Старокостянтинів. Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання у чотирьох локаціях, падіння збитих (уламки) - на шести локаціях. У Хмельницькій ОВА уточнили, що під час нічної та ранкової російських атак сили ППО знешкодили 42 дрони. "Місця падіння уламків встановлюються. Інформації щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих не надходило", - голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.