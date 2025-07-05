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Старокостянтинів під атакою: росіяни запустили два "Кинджали"

Старокостянтинів, Субота 05 липня 2025 18:06
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Старокостянтинів під атакою: росіяни запустили два "Кинджали" Фото: росіяни вдарили по Старокостянтинову (wikipedia.og)
Автор: Каріна Левицька

Вдень 5 липня російські військові випустили по Україні дві ракети типу "Кинжал". Обидві цілі були направлені по Старокостянтинові Хмельницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Близько 17:30 українські військові оголосили ракетна небезпека по всій території країни через зліт ворожого МіГ-31К.

Вже за кілька хвилин стало відомо, що ракета пішла курсом на Старокостянтинів. Ще за кілька хвилин окупанти випустили по місту другу ракету.

Нічна атака на Україну

Нагадаємо, що в ніч на 5 липня російські військові випустили по Україні 322 дрони. Основний напрямок удару був саме Старокостянтинів Хмельницької області.

Ворожу атаку протягом ночі відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Загалом у Хмельницькій ОВА уточнили, що під час нічної та ранкової російських атак сили ППО знешкодили 42 дрони.

"Місця падіння уламків встановлюються. Інформації щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих не надходило", - зауважив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Зазначимо, що цієї ночі росіяни також масовано атакували Чугуїв Харківської області. За останніми даними відомо про 11 постраждалих внаслідок удару, серед них двоє дітей.

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