Удар по Часовому Яру, увольнение послов, отставка президента Шри-Ланки: последние новости

Войска РФ обстреляли из "Ураганов" жилой дом в Донецкой области, президент Владимир Зеленский уволил послов в Германии и еще ряде стран, президент Шри-Ланки уходит в отставку на фоне массовых протестов. Подробнее о том, что произошло на выходных, 9-10 июля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Зеленский уволил послов в Германии и еще ряде стран

Президент Владимир Зеленский уволил ряд послов Украины. Среди них глава дипломатической миссии в Германии Андрей Мельник.

Кроме Мельника, глава государства также уволил Любовь Непоп с должности посла Украины в Венгрии, Вячеслава Яцюка - Норвегии, Евгения Перебийноса - Чехии, Игоря Полиху - Индии. Последний по совместительству возглавлял дипмиссии в Республике Мальдивы, Федеративной Демократической Республике Непал, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и Народной Республике Бангладеш.

Резников рассказал о важном приказе Зеленского касательно юга Украины

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что глава государства Владимир Зеленский приказал украинским военным вернуть оккупированные прибрежные территории юга Украины, поскольку они являются жизненно важными для экономики страны.

Как отметил министр, сейчас Украина накапливает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы выполнить этот приказ верховного главнокомандующего. "Мы понимаем, что политически это очень нужно для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно, а, б, в… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах", - рассказал он.

Германия блокирует пакет помощи Украине от ЕС на 9 млрд евро, - СМИ

В Германии блокируют выделение Украине финансовой помощи на 9 млрд евро. Хотя решение о предоставлении было принято на саммите ЕС еще в конце июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Corriere della Sera.

По информации газеты, выделение средств не одобряет министр финансов Германии Кристиан Линднер, который против оказания помощи Украине путем общего европейского долга, как это уже было во время пандемии.

Украине не подходит "Железный купол": Резников объяснил почему

Система ПРО "Железный купол" не будет эффективна для Украины. Она не рассчитана на крылатые и баллистические ракеты. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100 процентов. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по существу в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает", - подчеркнул министр. По его словам, сейчас Украине необходимо развивать собственную систему ПВО или получать соответствующее вооружение от западных партнеров.

Президент Шри-Ланки уходит в отставку на фоне массовых протестов

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку на новой неделе. Решение принято на фоне массовых протестов.

В субботу, 9 июля, тысячи демонстрантов вышли на улицы на фоне длительного экономического кризиса, сообщалось о захвате президентского дворца. Об отставке объявил и премьер-министр, однако протестующие все равно подожгли его резиденцию.

На вечеринке с участием Шольца девушкам подмешивали "наркотик изнасилования", - DW

В Германии может разгореться новый политический скандал. Выяснилось, что на летней вечеринке с участием канцлера Олафа Шольца нескольким девушкам подмешивали "наркотик изнасилования". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что представители Социал-демократической партии (СДПГ) изучают сообщения девушек, которые на летней партийной вечеринке подверглись воздействию "нокаутирующих капель". В Германии этот термин является сленговым и означает так называемые "наркотики изнасилования", к которым относят рогипнол (флунитразепам).

В России хотят официально называть Путина "правителем"

В России планируют называть главу государства правителем, поскольку термин "президент" является иностранным и "чуждым для россиян". Об этом заявили в пресс-службе ЛДПР.

"В советские годы он (термин "президент" - ред.) использовался критически, все президенты были в западном мире. И вдруг внезапно в 1991 году это название установилась и у нас", - сообщили в российской партии.

Синоптики объявили о I уровне опасности из-за погоды: куда нагрянет стихия

Погода в Украине будет опасной в понедельник, 11 июля. Осадки вероятны по всей стране, а в некоторых областях еще и порывистый ветер, вероятен град.

Что будет с погодой в понедельник и в течение новой недели - читайте в материале Styler.