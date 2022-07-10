ru ua
Вс, 10 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ на юге ударили по командным пунктам России и разбили четыре склада боеприпасов

Новина українською →
Воскресенье 10 июля 2022 02:45
ВСУ на юге ударили по командным пунктам России и разбили четыре склада боеприпасов Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Украинские военные нанесли удары по российским командным пунктам в Чернобаевке, а также разбили четыре склада боеприпасов на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Как отмечается, ударный вертолет врага снова атаковал урочище Плотницкое, также был обстрелян "Ураганами" поселок Радушное Криворожского района, без потерь.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки", - говорится в сообщении.

ВСУ на юге уничтожили за сутки четыре склада боеприпасов, 58 россиян, две гаубицы, станцию помех "Житель", три бронированной и 12 автомобильной техники.

Напомним, 6 июля, ВСУ уничтожили четыре военных склада, которые находились на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областях.

Как сообщалось, украинские военные постоянно бьют по оккупантам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян.

Добавим, оккупанты начинают паниковать от одной мысли о Чернобаевке. Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут тех, кто готов стать "пушечным мясом".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Николаевская область
NEWS
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России