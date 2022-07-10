Число погибших из-за ракетного удара по Часовому Яру вновь увеличилось
Число жертв из-за ракетного удара по пятиэтажке в Часовом Яру продолжает расти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Донецкой области.
Обновлено 13:22. Число жертв увеличилось до 15 - ГСЧС.
При этом СМИ массово сообщают о 11 погибших в результате удара.
По данным спасателей, по состоянию на 11:26, во время проведения аварийно-спасательных работ, было обнаружено тело еще одного погибшего (анкетные данные уточняются).
"Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 10 погибших человек, спасены из-под завалов 5", - сообщают в ГСЧС.
Напомним, вчера поздно вечером российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" пятиэтажку в городе Часов Яр в Донецкой области.
При этом сообщается, что под завалами могут быть еще десятки людей.
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