Президент Шри-Ланки уходит в отставку: названа дата
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку на следующей неделе. Решение принято на фоне массовых протестов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт News First.
Как сообщил спикер парламента Махинда Япа Абейвардена, президент заверил, что уйдет в отставку 13 июля. Он также добавил, что для мирной передачи власти важно, чтобы массовые протесты не переросли в беспорядки.
Кроме того, всех ланкийских государственных служащих и общественность просят сохранять спокойствие для обеспечения деятельности страны.
Напомним, сегодня на Шри-Ланке вспыхнули массовые протесты с требованием отставки президента. Тысячи демонстрантов вышли на улицы на фоне длительного экономического кризиса, сообщалось о захвате президентского дворца.
Кроме того, сегодня объявил об отставке и премьер-министр, однако протестующие все равно подожгли его резиденцию.
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