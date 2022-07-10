ru ua
Вс, 10 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

По Харькову снова ударили ракетами: есть раненый и разрушения

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 10 июля 2022 09:37
По Харькову снова ударили ракетами: есть раненый и разрушения Фото: по Харькову снова ударили ракетами (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Харьков под утро российские войска в очередной раз атаковали. Ракеты попали на территорию учебного заведения, детского санатория и частного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова и Харьковскую областную прокуратуру.

По словам главы области, ракеты ударили по Основянском и Слободском районах.

"В 03.30 в результате удара частично разрушен 2-й и 3-й этажи образовательного учреждения. Погибших и пострадавших нет. Минутой позже от ракетного удара разрушена часть жилого дома на 6 квартир. Погибших нет, госпитализирован мужчина 62 лет, Состояние - среднее", - написал Синегубов.

Правоохранители уже открыли дело в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Фото: по Харькову снова ударили ракетами (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Напомним, вчера по Харькову россияне выпустили ракету типа "Искандер". Среди раненых в результате ракетного удара есть 12-летний ребенок. Ее и еще троих пострадавших гражданских госпитализировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков ракетный удар
NEWS
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России