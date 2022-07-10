Под завалами дома в Часовом Яру могут находиться еще более 20 человек

Фото: так выглядит дом в Часовом Яру после ракетного удара (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

После ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру 15 человек погибли, еще с несколькими людьми, которые до сих пор остаются под завалами, спасатели держат связь. Спасательная операция продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко о спасательной операции на 16.00.