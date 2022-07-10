Германия блокирует пакет помощи Украине от ЕС на 9 млрд евро, - СМИ

В Германии блокируют выделение Украине финансовой помощи на 9 млрд евро. Хотя решение о предоставлении было принято на саммите ЕС еще в конце июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Corriere della Sera.

По информации газеты, выделение средств не одобряет министр финансов Германии Кристиан Линднер, который против оказания помощи Украине путем общего европейского долга, как это уже было во время пандемии.

Сейчас немецкий министр лишь одобрил первый транш в размере 1 млрд, средства от которого должны быть выплачены Украине до конца июля.

Тем временем в Украине заявляют о необходимости оказания помощи в 5 млрд долларов в месяц. Как пишет издание, это объясняется тем, что в сентябре Украина рискует не выплатить внешний долг в размере 900 миллионов евро.

Как предполагает издание, вопрос блокирования финпомощи мог стать одной из причин увольнения президентом Владимиром Зеленским посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Таким образом, Еврокомиссия предложила пакет помощи Украине в размере 9 млрд евро еще весной, затем его одобрили лидеры стран - членов ЕС.

Пакет предусматривал заем Киеву со сроком погашения через 25 лет и без процентов, благодаря средствам, которые сама Комиссия собирала бы путем выпуска на рынке долговых обязательств под гарантии европейских государств.

Но Германия, как один из крупнейших гарантов такой формы еврооблигаций, выступает против.

Напомним, 7 июля Европейский парламент поддержал предоставление Украине европейской макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

Кроме того, на днях Украина получила немецкий грант на 1 млрд евро.

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