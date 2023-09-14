Удар по бухті Севастополя та новий пакет військової допомоги від Німеччини: новини за 13 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

У ЗСУ заявили про удар по російських кораблях та порт Севастополя

Збройні сили України вдарили по окупованому Севастополю вранці 13 вересня. Вражені російські кораблі та порт.

"Вранці 13 вересня ЗСУ завдали успішних ударів по коштах ВМС та портовій інфраструктурі окупантів у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя", - йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Танки для розмінування та БМП Marder. Німеччина передала Україні новий військовий пакет

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. Він включає танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.

Також наша країна отримала снаряди, патрони та додатковий військовий транспорт.

У Міненерго зробили важливу заяву про відключення світла: чи будуть графіки з жовтня

Відключення світла в Україні з жовтня будуть лише у разі ворожих обстрілів та пошкодження енергосистеми. Поки що відключень світла не прогнозується, підкреслили в Міненерго.

"Електроенергії, що виробляється українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денний час спостерігається профіцит потужностей", - уточнили у відомстві.

У Румунії виявили уламки дрону після атаки Росії на Одеську область

У Румунії знайшли уламки дронів, які, ймовірно, впали в районі сіл Нуферу та Вікторія.

"Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії в середу, 13 вересня, близько 11:30, приземлився в районі сіл Нуферу та Вікторія. Осколки, які могли відлетіти від дрона, розлетілися на площі кілька десятків метрів", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони країни.

Євросоюз на півроку продовжив антиросійські санкції за війну проти України

Рада Європейського Союзу вирішила продовжити на шість місяців санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за порушення територіальної цілісності України.

Санкції передбачають обмеження поїздок фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам.

Зеленський про бюджет-2024: збільшиться фінансування виробництва зброї та дронів

Основним пріоритетом у державному бюджеті на 2024 рік має бути фінансування оборони та безпеки України, розповів президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, наступного року будуть надані значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс - виробництво зброї та дронів в Україні. Сюди також включено закупівлю необхідного за кордоном.