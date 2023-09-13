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У Румунії виявили уламки дрону після атаки Росії на Одеську область

Румунія, Середа 13 вересня 2023 13:44
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У Румунії виявили уламки дрону після атаки Росії на Одеську область Фото: у Румунії виявили уламки дрону після атаки Росії на Одеську область (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Румунії знайшли уламки дронів, які, ймовірно, впали в районі сіл Нуферу і Вікторія. На місці зараз перебувають два вертольоти ВПС Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Румунії на Facebook.

"Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії в середу, 13 вересня, близько 11:30, в районі сел Нуферу і Вікторія. Осколки, які могли відлетіти від дрона, розлетілися на площі кілька десятків метрів", - йдеться в повідомленні.

Не порушуючи регламент, румунська влада одразу відправила в цей район ще один вертоліт ВПС Румунії зі спеціалізованою командою на борту для проведення попередніх досліджень на місцях та збору проб для експертиз.

Як повідомляє Digi24, було отримано два дзвінки, які повідомляли про те, що в районі Нуферу спостерігаються падіння предметів. "Ці дзвінки взяли на озброєння відповідальні структури. На місцях проводяться розслідування. Щодо певних пошкоджень чи пожеж у вказаній зоні, про них не повідомлялося", - пише видання.

У Румунії виявили уламки дрону після атаки Росії на Одеську область

Місця в Румунії, де знайшли уламки дрону (digi24.ro)

У Румунії виявили уламки дрону після атаки Росії на Одеську областьВідстань сіл Румунії, де знайшли уламки дрону, від кордону з Україною

Атака дронів на Україну

Окупанти в ніч на середу, 13 вересня, вкотре атакували Україну. Зокрема, вибухи лунали в Одеській та Сумській області.

Пізніше стало відомо, що Росія в ніч на 13 вересня випустила по Україні 44 дрони-камікадзе типу "Шахед". Сили протиповітряної оборони збили 32 ворожі безпілотники.

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