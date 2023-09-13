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ЗСУ можуть звільнити Кліщіївку найближчим часом: чи вдасться оточити Бахмут

Бахмут, Середа 13 вересня 2023 10:52
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ЗСУ можуть звільнити Кліщіївку найближчим часом: чи вдасться оточити Бахмут Фото: експерти вважають, що ЗСУ найближчим часом звільнять Кліщіївку (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Юрченко
Експерт: Олексій Гетьман

Українські військові найближчим часом можуть звільнити Кліщіївку у Донецькій області. Але це поки не дозволяє оточити Бахмут.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "ЗСУ досягають успіхів. Чи далеко Україні до переломного моменту на фронті".

Як вважає майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, Кліщіївка на Бахмутському напрямку буде звільнена. Але, на його думку, про оточення Бахмута поки мова не йде.

"Я вважаю, Кліщіївку можуть звільнити вже найближчими днями. Чи дасть нам це можливість оточити Бахмут? Поки що ні, є ще північний фланг, де теж ведуться запеклі бої. Але ми просуваємось крок за кроком", - зазначив він.

ЗСУ можуть звільнити Кліщіївку найближчим часом: чи вдасться оточити Бахмут

скриншот deepstatemap.live

Експерт нагадав, що для російської пропаганди Бахмут має особливе емоційне значення. Його захоплення подавали майже як перемогу у війні, а на кожні 42 сантиметри української території на тому напрямку росіяни поклали одне людське життя.

"І йти з Бахмута росіяни не хочуть, це буде складно пояснити населенню. Фраза про "жест доброї волі" або відхід на вигідніші рубежі не прокотить. Вони битимуться до останнього, але ті, хто безпосередньо перебуває в місті, розуміють реальну загрозу оточення", - додав Гетьман.

Наступ ЗСУ під Бахмутом

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українські військові просунулися поблизу населеного пункту Кліщіївка у Донецькій області.

При цьому заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше заявляла, що окупанти у Бахмуті опинилися у пастці. За її словами, росіяни не можуть вийти з міста.

Також командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський пояснював, що ЗСУ можуть взяти Бахмут в оперативне оточення. Це унеможливить перебування окупантів у місті.

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