Втрати Росії в Україні перевищили 270 тисяч військових, - Генштаб
Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні 13 вересня (Getty Images)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 13 вересня, склали 590 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 270350 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 артсистем та 31 одиницю автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 270350 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4584 (+16) од,
- бойових броньованих машин - 8792 (+14) од,
- артилерійських систем - 5902 (+30) од,
- РСЗВ - 766 (+2) од,
- засоби ППО - 517 (+2) од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 316 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4650 (+5),
- крилаті ракети - 1455 од,
- кораблі /катери - 19 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8444 (+31) од,
- спеціальна техніка - 884 (+3).
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