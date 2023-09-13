Втрати Росії в Україні перевищили 270 тисяч військових, - Генштаб

Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні 13 вересня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 13 вересня, склали 590 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 270350 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 артсистем та 31 одиницю автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 270350 (+590) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4584 (+16) од,

бойових броньованих машин - 8792 (+14) од,

артилерійських систем - 5902 (+30) од,

РСЗВ - 766 (+2) од,

засоби ППО - 517 (+2) од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 316 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4650 (+5),

крилаті ракети - 1455 од,

кораблі /катери - 19 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8444 (+31) од,

спеціальна техніка - 884 (+3).