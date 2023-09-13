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Втрати Росії в Україні перевищили 270 тисяч військових, - Генштаб

Україна, Середа 13 вересня 2023 08:21
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Втрати Росії в Україні перевищили 270 тисяч військових, - Генштаб Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні 13 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 13 вересня, склали 590 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 270350 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 артсистем та 31 одиницю автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 270350 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4584 (+16) од,
  • бойових броньованих машин - 8792 (+14) од,
  • артилерійських систем - 5902 (+30) од,
  • РСЗВ - 766 (+2) од,
  • засоби ППО - 517 (+2) од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 316 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4650 (+5),
  • крилаті ракети - 1455 од,
  • кораблі /катери - 19 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8444 (+31) од,
  • спеціальна техніка - 884 (+3).

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